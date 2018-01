Vanvidskørsel gav bøde

En 24-årig mand er ved Retten i Holbæk blevet dømt til at skulle betale 12.000 kroner i bøde for en række overtrædelser af færdselsloven, der fandt sted på Sæbyvej ved Høng 13. august 2016.

Her kørte den 24-årige, der var påvirket af narko og spiritus, om kap med en anden bilist med 150 kilometer i timen, og for at forhindre den anden i at overhale trak den dømte ud foran den anden bil, hvilket resulterede i et sammenstød.