Vandværker stort set pesticidfri - ét fund af pesticidrest

Kalundborg - 24. august 2019

Drikkevandet i Kalundborg Kommune er med en enkelt undtagelse fri for rester af pesticider. Nordvestnyt har via portalen for geologiske undersøgelser geus.dk gennemgået drikkevandsprøver af kommunens 44 vandværker eller vandforsyninger (fordelt på 57 anlæg) fra juli 2018 og frem.

Resultatet er i store træk positivt. Kun et enkelt sted - Trøjeløkke Vandværk, der ligger på Røsnæs og er en del af Hjorthøj Vandværk - er der fundet pesticidmængder, der overskrider grænseværdierne.

Det drejer sig om pesticidresten N,N-dimethylsulfamid, også kaldet DMS. Ved den seneste drikkevandskontrol fra vandværket blev der fundet 0,15 mikrogram af DMS. Grænseværdien for DMS - og en række andre pesticidrester i øvrigt - er 0,1 mikrogram, svarende til en milliontedel af et gram.

Det er ikke meget, man ved om DMS, men Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere vurderet, at der ikke er nogen sundhedsrisiko forbundet med at drikke vand, der indeholder DMS i den mængde, der er fundet i vandet fra Trøjeløkke. Hans Sanderson, seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, har desuden tidligere udtalt til DR, at »det (DMS, red.) er sandsynligvis ikke kræftfremkaldende«.

Hjorthøj Vandværk har fået tre års dispensation til fortsat at kunne levere drikkevand fra Trøjeløkke.

- Hvis ikke værdierne falder, må vi finde ud af at transportere vandet fra Hjorthøj ud til dem, der i dag får det fra Trøjeløkke. Men når det er så små værdier, har jeg ikke dårlig samvittighed over at sende det ud til folk, siger Ulrich Rasmussen, formand for Hjorthøj Vandværk.

Ser man på mængden af DMS i målinger fra drikkevandsboringer er den over de 0,1 mikrogram flere steder. Foruden i to ud af Trøjeløkkes tre boringer, er der også målt mængder på over 0,1 mikrogram DMS i to ud af tre af Hjorthøj Vandværks boringer. Tre ud af syv af Brandsbjerg Vandværks boringer indeholder mængder over 0,1 en, og det samme gør en enkelt af Andelsvandværket Hellesklints boringer.

Igen er det vigtigt at understrege, at grænseværdierne i det vand, forbrugerne drikker, i alle tilfælde bortset fra i Trøjeløkkes overholdes.

Hos Brandsbjerg Vandværk udnytter man sine syv boringer til at holde niveauet af DMS lavt, siger formand Arne Nielsen.

- I og med vi har det i tre ud af syv boringer, blandet vi vandet fra boringerne for at holde det nede, forklarer han.

Og det er også den eneste måde at håndtere DMS på for vandværkerne. For i dag findes der ingen kendte metoder til rensning af DMS, siger Anders Risbjerg Johnsen, seniorforsker i geokemi ved Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, der hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

- Det betyder, at man kun kan håndtere de forurenede boringer ved at blande med vand fra ikke-forurenede boringer, så man kommer under grænseværdien, siger han.

DMS er et nedbrydningsprodukt fra svampemidlerne tolylfluanid og dichlofluanid. De har længe ikke været godkendt til brug i landbruget, men man kan stadig finde tolylfluanid i maling, hvor det bruges det til eksempelvis beskyttelse mod skimmelsvamp.

- Miljøstyrelsen har for nylig undersøgt den maling, der er til salg i butikkerne, og fandt ikke moderstoffer til DMS i malingerne, selvom det i nogle tilfælde stadigvæk er tilladt at forhandle maling med moderstofferne. Men det er for ganske nylig, at anvendelsen er stoppet, så har man en bøtte udendørsmaling eller træbeskyttelse stående i haveskuret, vil den i mange tilfælde indeholde moderstofferne til DMS, siger Anders Risbjerg Johnsen.

Netop malingen kombineret med undergrunden gør, at sommerhusområdet Røsnæs har høje koncentrationer af DMS i drikkevandsboringerne, forklarer han.

- Næsten alle tilfælde drejer sig om boringer placeret i bebyggede områder, det vil sige netop, hvor der kan være en stor frigivelse af DMS' moderstoffer fra overfladebehandlet træ som gavle, vindskeder. skure, hegn, stakitter med mere.

- Boringerne er desuden terrænnære, hvorfor risikoen er større end normalt, specielt fordi der er tale om små grundvandsmagasiner. Området er en randmoræne, som er en meget forstyrret geologi, ofte med hurtig transport fra overfladen til grundvandet.

- Så det er ikke så underligt, at der er mange overskridelser af grænseværdien i netop dette område, hvor risikofaktorerne er samlet, forklarer seniorforskeren.

Ifølge Anders Risbjerg Johnsen kender man endnu ikke omfanget af brugen af maling indeholdende tolylfluanid og dichlofluanid. Han arbejder derfor på at starte et forskningsprojekt op, der netop skal forsøge at kortlægge brugen af malingen ved at kontakte producenterne af malingen.