Et overforbrug af vand på 40 procent, når det er hedebølge, har fået Hjorthøj Vandværks bestyrelse til at udsende en advarsel.

Vandværk presset i hedebølge

- Der er helt reelt risiko for, at vi løber tør for vand. Derfor skal toppen af forbruget sættes ned, fortæller Ulrich Rasmussen, som advarer imod havevanding med slange eller sprinkler. Her skal der anvendes vandkander, understreger han, og vanding i haven bør i øvrigt ikke foregå midt på dagen i bagende sol, som får det meste af vandet til straks at fordampe. Sen aften er et bedre tidspunkt til vanding med vandkande.

- Under den seneste hedebølge kunne vi konstatere et overforbrug af vand på 40 procent. Sidste år oplevede vi samme tendens, men ikke i helt samme omfang som nu, fortæller formanden, som har nogle opfordringer, som forbrugerne meget gerne må tage alvorligt:

