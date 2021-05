Se billedserie Lokalerne på Gisseløre er blevet istandsat af frivillige kræfter fra sejlklubben. Materialer til nye møbler og gulv er hårdføre, så man også kan benytte sig af dem ifør våddragt efter en dag på vandet. Foto: Kim Rasmussen

Vandsport og hygge for kommunens unge

Kalundborg - 22. maj 2021 kl. 14:01 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Kalundborg Ungdomsskole har indgået et samarbejde med Kalundborg Sejlklub og Kalundborg Roklub, der giver kommunens unge mulighed for at prøve kræfter med vandsporten under kyndig vejledning. Samtidig får de unge mulighed for at stifte nye bekendtskaber efter en længere periode, hvor det har været svært at møde nye mennesker på grund af coronanedlukningen.

Samarbejdet betyder, at unge - gennem Kalundborg Ungdomsskole - hver torsdag de næste seks uger blandt andet kan lære at windsurfe, ro og stand-up-paddle i vandet ved Gisseløre.

- Opstarten er gået over al forventning, og over halvdelen af pladserne på diverse nye hold hernede er blevet besat. Det er også en god mulighed for at de unge kan få nye bekendtskaber efter at have gået hjemme i lang tid, fortæller tovholder på samarbejdet for Kalundborg Ungdomsskole, Richo Jørgensen.

Fredag får de unge nu også mulighed for at mødes i nyrenoverede klub-lokaler til Surf Café, hvor de kan spille brætspil, drikke slush-ice og hyggesnakke med hinanden, repræsentanter fra ungdomsskolen og instruktører fra de forskellige vandsportsgrene. Formand for Kalundborg Sejlklub, Kurt Vehl, håber, samarbejdet og de nye lokaler kan skabe interesse for vandsport blandt de unge:

- Jeg synes, de nye lokaler er blevet rigtig fine. Vi har længe haft planer om nogle tilbud, der kan tiltrække de unge, så nu lægger vi - på initiativ fra ungdomsskolen - område, lokaler og personale til, så vi kan give dem en idé om, hvad det er, man kan lave hernede, siger han.

- Indtil videre er det hele gået utrolig godt.