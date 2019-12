Se billedserie Sådan så det ud, da den første vandskade blev konstateret, og affugtere blev sat til at tørre ud under gulvet i gymnastiksalen. Gulvet er nu blevet udskiftet. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Vandskaderamt gymnastiksal klar efter nytår

Kalundborg - 14. december 2019 kl. 14:50 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et uheld kommer sjældent alene, og det gjorde en vandskade heller ikke i Høng Hallens gymnastiksal. Således blev gymnastiksalen, der er den mindre af de to sale i Høng Hallen, både i august og september ramt af vandskade grundet kraftig regn.

Skaderne har betydet, at gymnastiksalen ikke har kunne bruges det seneste halvår, mens der er blevet tørret ud og lagt nyt gulv. Nu er arbejdet dog mere eller mindre færdigt, fortæller Michel van der Linden, direktør for det tekniske område i Kalundborg Kommune.

- Det betyder, at vi regner med, at gymnasterne igen kan bruge salen efter nytår, siger han.

Den kraftige regn trængte ind to steder og skabte vandskaderne. Dels nede fra kloakken, der blev overbelastet, dels langs den mur, der grænser op til der, hvor Høng Hallen skal forbindes med den nye hal, der bygges i forbindelse med kultur- og bevægelsespark-projektet.

- Ved det nye byggeri har man lavet tiltag for, at det ikke skal ske igen ved at sørge for, at vandet løber en anden vej. Samtidig er der kommet en anden pumpeform i kloakken, der skal afhjælpe, at der kommer vand ind den vej, siger Michel van der Linden.

Efter et travlt halvår er der glæde i Høng Gymnastikforening over at kunne se frem til snart igen at have gymnastiksalen i Høng Hallen til rådighed.

- Vi har fået et helt nyt og mere stødabsorberende gulv, hvilket vi glæder os rigtig meget over. Derudover ser vi frem til at være tilbage i vante rammer, hvor redskaberne er lige ved hånden, siger Trine Birkmose, der er hovedbestyrelsesformand i gymnastikforeningen.

Det nye gulv er med 60 procent stødabsorbering. Hvor meget bedre det er end det gamle gulv, er ifølge Trine Birkmose svært at sige.

- Ingen ved, hvilken stødabsorbering der var i det gulv. Men det nye bliver en markant forbedring, der vil betyde, at gymnasterne belastes mindre, siger hun.

Høng Gymnastikforening plejer at have en overnatning for gymnasterne i løbet af efteråret, men den har man måtte droppe i år. Det blev til en fredagaften-hygge i Høng Hallen i stedet, hvilket ikke mindst skyldes nogle hjælpsomme medlemmer.

- Vi har jo flyttet mange redskaber over til Høng Efterskole, men i forbindelse med den fredag dukkede vores hold Heftig Herremotion op med biler og trailere og flyttede redskaberne tilbage over i hallen, så de unge gymnaster kunne bruge dem om aftenen. Når der sker de her uforudsete ting, kan det nogle gange skabe noget sammenhold, fordi folk finder sammen, og det har været rigtig dejligt at opleve fortæller Trine Birkmose.

Da vandskaderne kom frygtede foreningen, at det kunne gå ud over medlemstallet, men det er ifølge Trine Birkmose stort set ikke sket.

- Vores parkourhold har trænet i Sorø, og der er et par stykker, der ikke har kunnet få det til at hænge sammen, men ellers har jeg ikke hørt om nogle, der er hoppet fra, siger hun.