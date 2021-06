Se billedserie Søndag eftermiddag blev Bregninges nye surfsø officielt indviet med levende musik, kolde drikkevarer og masser af vand. Foto: Anders Ole Olsen

Vandgang i Bregninge

Kalundborg - 28. juni 2021 kl. 10:19 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

- Aloha! Ordet betyder hej, men betyder samtidig også fællesskab og kærlighed, forklarer surfinstruktør Morten Clausen.

Det er et af to udtryk, som han mener er centrale for at forstå det pilotprojekt, som i weekenden blev skudt i gang ved den kunstige sø ved Amfi Vestsjælland i Bregninge.

Over søen er der blevet opstillet en kabelbane, hvorpå man i høj fart kan blive trukket hen over søen stående på en slags surfboard.

Det er foreningen Vestsjællands Wake og Surf Klub, som officielt står for projektet, men det kunne kun lade sig realisere med hjælp fra en lang række andre samarbejdspartnere, her i blandt UNG Kalundborg, Amfi Vestsjælland og Dansk Vandski- og Wakeboard Forbund.

Lørdag blev projektet så officielt indviet med levende musik, kolde sodavand og hygge ved søbredden, mens de første surfere tog turen over vandet.

- Det er en fantastisk fornemmelse at stå her i dag. Der er steder i Danmark, hvor man i årevis har arbejdet på at lave noget sådan. Vi gjorde det i Kalundborg på tre måneder, siger Morten Clausen.

Det leder os til det andet udtryk, som ifølge Morten Clausen er centralt for projektet ved surfsøen.

- Det er det engelsk ord »stoked«. Det beskriver den følelse, som man har i hele kroppen, når man har været en tur ude på vandet og slet ikke kan holde op med at smile igen. Sådan har jeg haft det de sidste uger, mens vi lagde sidste hånd på det her, og det til trods for, at jeg stort set ikke har haft tid til at komme ud på vandet, griner han.

Surfsøen vil i første omgang være åben denne sommer. Håbet er, at interessen og opbakning til projektet vil være så stor, at pilotprojektet med tiden kan gøres permanent.