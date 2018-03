Se billedserie Alle aldre deltog i vandløbet, som Kalundborg Frosyning og 5 Tårns Motion arrangerede i fælleskab. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Vandets dag med løb og ture i vandtårnet

Kalundborg - 24. marts 2018 kl. 12:18 Af Eva Lyng Johansen

Kalundborg Forsyning fejrede også i år Vandets Dag lørdag.

Vejret matchede temaet. I hvert fald var der meget fugt i den kolde luft.

Der var Vandløb med tre distancer på tre, fem og ti kilometer. Som noget nyt gik starten fra Solskinpladsen i Kalundborg i stedet for fra Kalundborg Forsyning.

- Vi har gjort det for at vi får byen mere med, sagde Hans Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning, mens han fyldte drikkedunke op med frisk vand, som senere skulle uddeles.

Løbet blev arrangeret af 5 Tårns Motion og Kalundborg Forsyning.

- Det er fint, at vi løber her. Det giver lidt mere publikum og kan også gavne butikkene, sagde Erik Johnsen, formand for 5 Tårns Motion.

Omkring 160-170 deltog i løbet, og det var folk i alle aldre, så der var både løbehjul og barnevogne med.

Inden løbet bød Hans Martin Friis Møller velkommen.

- Vi er her for et fejre Vandets Dag, som FN står bag. Efter løbet er der fri bar med vores eget vand, sagde han.

Herefter løb deltagerne afsted.

På Møllebakken var vandtårnet også åbent.

Parret Hanne og Niels Erik Olsen var nogle af de første til at komme op.

- Det er spændende. Det er første gang, at jeg er oppe i det, selvom jeg har boet i Kalundborg siden jeg var 10 år. Det er en skam, at der ikke er mere udsigt på grund af vejret, sagde hun.

Vandtårnet blev brugt frem til 2014, hvor det blev erstattet af en trykforøger.

Det er plads til 400.000 liter vand i tårnet, som blev bygget i 1933.

Senere kommer der flere billeder fra løbet.