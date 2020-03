Se billedserie 4. klasse på Gørlev Skole da de sidste år hørte om drikkevand, og hvordan de bør forholde sig til det. Foto: Kalundborg Forsyning

Vand-succes med 4. klasserne fortsætter

Kalundborg - 09. marts 2020 kl. 11:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I uge 11 og 12 bliver eleverne i Kalundborg Kommunes 4. klasser gjort meget klogere på vand og vigtigheden af at passe på vandet. I Danmark er vi så heldige, at vi har noget godt grundvand, der skal passes på.

Det er medarbejdere på Kalundborg Forsyning, som tager rundt til 4. klasserne, og dermed fortsætter man de tidligere års succes med at informere og tage en snak med eleverne om vandet, og hvad de selv kan bidrage med for at passe på grundvandet.

- Vores erfaringer fra de tidligere år er, at eleverne er meget interesserede i at høre om vandet. Det er et emne, der fænger, og så har de den rette alder i 4. klasse til også at synes, det er sjovt at høre om og lære noget om vand, fortæller Anne Sødal Aagren, kommunikationsansvarlig hos Kalundborg Forsyning.

Eleverne skal bl.a. høre om, hvor vandet kommer fra, og om grundvandets vej fra vandværket og til Kalundborg, hvor det kan tappes fra hane og drikkes hjemme hos børnene.

- Netop emnet med at drikke af vores vand er også en vigtigt ting, som børnene gerne vil høre om. Vi laver nemlig en blindsmagningstest med klasserne, hvor eleverne skal smage på kildevand på flaske og på vandet fra hanen. Erfaringerne fra de øvrige år viser, at eleverne bedst kan lide vandet fra hanen, fortæller Anne Sødal Aagren.

Hun kommer også ind på det fornuftige i at bruge egne drikkeflasker, hvor man tapper vandet fra hanen og har det med i skolen og til idræt.

- Og så kan børnene jo spare en masse penge i stedet for at købe det dyre kildevand. Det er også noget, de forstår og kan forholde sig til. De penge kan jo bruges til en ny telefon, pizzaer og alt muligt andet.

Efterfølgende får eleverne hver en goodiebag, hvor der bl.a. ligger en drikkedunk, så de kan tappe vandet hjemmefra.

Et andet vigtigt emne, som eleverne skal høre om, det handler om, hvad man må komme i toilettet. Det er ikke så svært, men alligevel er det et af de helt store problemer på Kalundborg Forsyning, hvor der hvert år bliver smidt omkring 42 tons affald i toiletterne - affald som ikke bør være der og som betyder, at der skal bruges ekstra ressourcer på at rense spildevand og reparere ødelagte eller tilstoppede pumper og anlæg.

- Ja, det er et af de helt store problemer hos os. Derfor fortæller vi eleverne, at toilettet bestemt ikke er en skraldespand. Der må faktisk kun komme tis, lort og papir i toilettet. Selv en vatpind kan skabe ravage i kloaksystemet, fortæller Anne Sødal Aagren.