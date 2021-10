Valgmøde-rekord: Mindst 21

Borgerne i Kalundborg får mange muligheder for at lytte til lokalpolitiske synspunkter i perioden op til kommunalvalget 16. november. Mindst 21 møder er planlagt. Foto: Kenn Thomsen

Kalundborg - 23. oktober 2021 kl. 05:31 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

KALUNDBORG: Mindst 21 valgmøder - det første finder sted søndag 24. oktober i Havnsø - er officielt på plads fordelt rundt i Kalundborg Kommune. Men det kan sagtens tænkes, at det reelle antal er større, men bare ikke meldt ud til alle.

Tirsdag 16. november kan borgerne i Kalundborg gå til valgurnerne for at sætte den nye kommunalbestyrelse sammen. Forud for selve valghandlingen er, som altid, tilrettelagt et antal valgmøder rundt om i Kalundborg Kommune, som - måske - gør borgerne klogere på, hvor de skal sætte deres kryds.

I slutningen af september var 14 valgmøder offentliggjort, Og det tal er vokset til rekordmange, 21. Det betyder således, at antallet af valgmøder overstiger omfanget forud for kommunalvalget for fire år siden, i 2017.

I presseafdelingen og omkring borgmesterkontoret på Holbækvej i Kalundborg har ingen præcist overblik over det præcise antal møder, der er tilrettelagt.

Men det har længe stået klart, at der på enkelte dage vil være flere møder at vælge imellem.

Det kommenterer borgmester Martin Damm (V) med følgende:

- Jeg har prioriteret på den måde, at de arrangører, som har været først på banen, har fået tilsagn, hvis jeg kunne deltage. Det betyder så også, at andre, der er kommet til senere, ikke får besøg af mig, men af en anden V-kandidat. Men sådan vil det jo være for de fleste partier. Man kan så sige, at de mindste lister vil være udfordrede, fordi kandidaterne allerede er optaget, når der er programsat flere valgmøder samme dag.

Et af de møder, der figurerer på denne liste, har Svebølle Lokalråd som indbyder. Mødet skal handle om sikre cykelstier, og lokalrådet inviterer til et borgermøde om den sag. Nordvestnyt har valgt at tage mødet med i denne valg-sammenhæng alene af den grund, at det er placeret tæt på kommunalvalget, og fordi der er inviteret lokalpolitikere med.

Mødelisten

En foreløbig liste over valgmødedatoer ser ud som følger:

Søndag 24. oktober 14.00: Valgmøde på Værftet i Havnsø

Mandag 25. oktober: Heldagsarrangement, DI Vestsjælland, erhvervsvalgmøde i bus med 18 kandidater i Kalundborg Kommune, stop hos Gammelrand Beton A/S, Svebølle, og Chr. Hansen, Kalundborg.

Mandag 25. oktober 19.00: Valgtema, Bedre psykiatri, Ubby Forsamlingshus

Tirsdag 26. oktober 16.15: Valgmøde på EUC Nordvestsjælland, Rynkevangen 7-9, Kalundborg

Tirsdag 26. oktober 19.00: Nej til motorvej på Røsnæs arrangerer, Forsamlingshuset i Ulstrup

Tirsdag 26. oktober 19.00: Valgmøde, Fagbevægelsens Hovedorganisation, FGU i Svebølle

Tirsdag 26. oktober 19.00: Akvitetscenter Åvangen, Svebølle, valgmøde, Svebølle Lokalråd.

Torsdag 28. oktober 10.00: FGU, Svebølle, unge og uddannelse, fritidstilbud for unge.

Torsdag 28. oktober 19.00: Valgmøde, Kirke Helsinge forsamlingshus

Lørdag 30. oktober 10.00: Valgbrunch i Gimle

Mandag 1. november 19.00: Høng Lokalråd arrangerer valgmøde, Høng Gymnasium og HF

Tirsdag 2. november 15.00-17.00: Vælgermøde, ældrepolitik og frivilligt arbejde, tre kandidater, Aktivitetscenter Munkesøen

Tirsdag 2. november 19.00: Valgmøde, Buerup forsamlingshus

Onsdag 3. november 17.00: Errhvervspolitisk debatmøde, Kalundborg-egnens Erhvervsråd arrangerer valgmøde, sted: Chr. Hansen

Torsdag 4. november 19.45: TV Øst transmitterer valgmøde, tre kandidater, Menu, Kalundborg.

Lørdag 6. november 14.00: Valgmøde, Fugledegård, Naturpolitisk kagebord, Dansk Naturfredningsforening.

Tirsdag 9. november 9.50-11.25: Valgmøde, Kalundborg Gymnasium

Tirsdag 9. november 19.00: Kalundborg Lærerkreds arrangerer valgmøde, Nyrupskolen

Tirsdag 9, november 18.30: Bedre psykiatri, regionsdebat, Høng Erhvervsskole.

Tirsdag 9. november 19.00: Bjergsted Lokalråd arrangerer valgmøde på Bregninge Bjergsted Friskole.

torsdag 11. november 19.00: Aktivitetscenter Aavangen, borgermøde, Svebølle Lokalråd, tema: Sikre cykelstier i Svebølle.