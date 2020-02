Bodil Therkelsen: - Der er stor gennemskuelighed i, hvem der bliver valgt. Foto: Claus Sørensen

Valg til menighedsrådene: Det foregår på en ny måde i år

Kalundborg - 10. februar 2020

Det er valgår i år. Der skal vælges nye menighedsråd.

Sidst, der var valg, var i 2016.

Valget denne gang - det finder sted sidst på året - foregår efter en ny procedure.

Den stilles der skarpt på, når menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provsti på mandag den 17. februar sætter gang i hele valgprocessen for menighedsrådene.

Det sker i Ubby Forsamlingshus hvor en medarbejder fra Landsforeningen af Menighedsråd vil gennemgå den nye valglov og hele processen.

- Der er i år væsentlige ændringer i proceduren. Allerede den 12. maj indbyder menighedsrådene interesserede til at deltage i et orienterings - og debatmøde i eget sogn, fortæller Bodil Therkelsen, som er formand for menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provsti.

- Her er der mulighed for at tage naboer og andre, der kunne tænke sig at vide mere om menighedsrådsarbejdet med.

Det gælder eksempelvis både personer, der gerne vil stille op til valget og dem, der bare er nysgerrige på området

- Her er muligheden for at være med til at præge sognets udvikling fremover, påpeger Bodil Therkelsen.

Den nye valglov, der skaber ændringer i valgproceduren, lægger sig i nærheden af generalforsamlingsmodellen.

Den 15. september holdes selve opstillings- og valgmødet i sognet.

- Det nye er, fortæller Bodil Therkelsen, at der ikke opstilles en liste, men at der straks på aftenen vælges en gruppe personer ved skriftlig hemmelig afstemning til at lede menigheds­arbejdet de næste fire år.

På den måde er der stor offentlighed og gennemskuelighed i, hvem der bliver valgt. Det ser menig­hedsrådsforeningen som et stort plus.

Er man i sognet ikke er tilfreds med afstemningen, kan der udløses et almindeligt valgforløb inden otte dage.

- Det er vigtigt, at menighedsrådene bliver klædt godt på til den ny procedure. Allerede efter sidste valg blev der nedsat en valg­bestyrelse i hvert eneste menighedsråd, og det er de valgbestyrelser, der har hovedansvaret i hvert råd for at gennemføre hele processen.

De øvrige rådsmedlemmer deltager også i arbejdet med at tilrettelægge valget og det fremtidige arbejde.

- Vi håber, at mange vil finde vej til Ubby på mandag for at blive inspireret til det videre arbejde, siger Bodil Therkelsen, som i øvrigt selv er medlem af Raklev Menighedsråd.

De nyvalgte menighedsråds funktionsperiode på fire år indledes, når det ny kirkeår går i gang. Det gør det den første søndag i advent.

Det er i år søndag den 29. november.