Lynhurtigt internet, landsdækkende ladeløsninger til elbiler og grønne, kundevenlige energiløsninger er blot nogle af de områder, som repræsentantskabets medlemmer hos energi- og fibernetkoncernen Andel beskæftiger sig med. PR-foto

Valg til Andels repræsentantskab

Kalundborg - 20. januar 2021 kl. 08:00

Borgere, der er bosat eller har sommerhus i kommunerne Næstved, Kalundborg og Lolland, kunne fra den 4. januar stille op til valg i energi- og fibernetkoncernen Andels repræsentantskab.

Andel er en stor del af danskernes hverdag, når bilen lader, internetforbindelsen kører, og lyset er tændt. Bestyrelsesformand Jens Stenbæk håber, at mange andelshavere vil stille op til det kommende valg til repræsentantskabet:

- Som andelsselskab er det vigtigt for Andel, at vi har så engageret et repræsentantskab som muligt med så bred diversitet som muligt - hvor alle andelshavere har mulighed for at blive hørt og have noget at skulle have sagt. På den måde kan vi i fællesskab gøre en forskel for rigtig mange mennesker, og det, håber jeg, at vores andelshavere kan se værdien i - og vil tage aktiv del i.

Jens Stenbæk påpeger, at det netop er særligt vigtigt, at borgere i de tre kommuner Næstved, Kalundborg og Lolland melder sig som kandidater:

- For fire år siden lykkedes det ikke at udløse valg i Næstved, Kalundborg og på Lolland på grund af for få opstillede kandidater, og det er vi selvfølgelig ærgerlige over. Et levende andelsdemokrati og et aktivt repræsentantskab er afgørende for Andel. Som andelsejet selskab er det vores fornemste opgave at skabe værdi til vores ejere, og hvem er bedre til at gøre os klogere på det end ejerne selv?, siger Jens Stenbæk.

I september 2020 købte Andel-koncernen Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning, og dermed voksede koncernen til 1750 ansatte og 2,8 mio. kundeforhold.

Med købet rykker Andel dermed op i en ny liga, hvor omverdenens forventninger og den offentlige bevågenhed forventes at blive endnu større, og med dette følger der også et stort ansvar. Et ansvar, som koncernen gerne tager på sig:

- Andel får en central lederrolle i den grønne omstilling, og vi har allerede sat os ambitiøse mål om at hjælpe Danmark med at reducere udledningen af CO2 med 70 pct. i 2030. Det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores fremtid og for vores kommende generationer. I Andel gør vi det sammen, både på tværs af repræsentantskab, bestyrelse og ledelse, lyder det fra Jens Stenbæk.

Som andelshaver med hus, virksomhed eller sommerhus i Næstved, Kalundborg eller Lolland kommune kan du frem til 31. januar stille op til Andels repræsentantskab på andel.dk/stilop. Selve valget foregår i marts.

Der skal vælges 31 medlemmer ved dette års valg, som er fordelt således: Næstved 11, Kalundborg 12, Lolland 8.