Line Rasmussen - en af bøfhusets ansatte, der vil sørge for, at alt det, der bydes på, er med til at sikre en god valentinsaften. Foto: Claus Sørensen

Valentins-forkælelse med mad og en tur i biffen

Der dækkes op til to sittings i restauranten på Kordilgade. Den ene fra klokken 17, den anden fra klokken 19.15. Der er plads til 100 hver af de to gange, og Sülle Gövercin, der står for restauranten, håber på fuldt hus. Mange har allerede booket.

De to sittings er rent tidsmæssigt tilrettelagt efter, at gæsterne skal kunne nå i biografen, efter de har sat et godt måltid til livs.

I biografen, som ligger kun en få minutters kort fodtur fra restauranten, vises filmene »Klovn - the Final« og »Birds of Prey« - begge begynder to timer og et kvarter efter, at de to sittings i bøfhuset er begyndt, så der er tid til både at spise, hygge sig og nå i biografen uden at skulle stresse.