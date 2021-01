I stedet for at borgere skal have den intravenøse væskebehandling på sygehusene skal det foregå i borgerens hjem. Foto: Mik

Væskebehandling skal foregå hos borgeren

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har aftalt at sætte gang i en tidsbegrænset afprøvning af samarbejde om IV-behandling (Intravenøs væskebehandling) i borgerens hjem. Afprøvningen skal give viden og erfaringer som grundlag for en mulig permanent aftale.

Ældre- og sundhedsudvalget har på det seneste møde godkendt at Kalundborg Kommune skal deltage i afprøvningen, som skal vare et halvt år.

- Vi synes jo, at det er super, når tilbuddet rykker nærmere til borgerne. Jo mere af det, jo bedre, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Det sker, hvor borgerens behandling vurderes i dialogen mellem sygehus og kommunal sygeplejerske med det perspektiv, at løsningen er til det bedste for borgeren.

Minister ønsker færre indlagt

På baggrund af COVID-19 pandemien har Sundheds- og ældreministeren henvendt sig til regioner og kommuner med opfordring til at indgå aftaler om intravenøs væskebehandling i kommunalt regi, således at færre borgere vil skulle indlægges på sygehus for at modtage behandling.