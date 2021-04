Se billedserie Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg Kommune, får overrakt Skills-stafetten af Skills Denmark-formand Søren Heisel. Også på billedet er regionsrådsformand Heino Kristensen (S) og Peter Jacobsen (DF), viceborgmester i Kalundborg. Foto: Aske Hald Knudstrup

Værtskab for DM i Skills skudt igang

Det officielle opløb til næste års store begivenhed begyndte onsdag i Høng med taler, overrækkelse af stafet samt folkeskoleelever og tømrerlærlinge i skøn forening.

28. april 2021

Først var det 26 håndboldbaner, så 36 og til sidst lød det fra borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm (V), at DM i Skills skal brede sig over et areal svarende til 38 håndboldbaner, når det løber af stablen 28. til 30. april 2022.

Retteligt er det rigtige antal håndboldbaner 26 eller knap 21.000 kvadratmeter, men borgmesterens pointe står stadig: DM i Skills står til at blive et stort arrangement, hvor over 50.000 gæster forventes at komme.

Onsdag var der officielt et år til åbningen, og opløbsstrækningens begyndelse blev formiddagen igennem markeret i Høng. Først med et pressemøde ved byens kultur- og bevægelsespark, hvor Martin Damm underskrev en samarbejdsaftale med Region Sjælland, repræsenteret af Regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

- Det bliver kæmpestort, og vi glæder os til, at Kalundborg Kommune kan være med til at vise faguddannelserne frem og have fokus på de unge, siger Martin Damm.

Kommunen regner med at bruge omkring 10 millioner kroner på tredagesbegivenheden. Dertil kommer penge i støtte, blandt andet to millioner kroner fra regionen, som Heino Knudsen havde med.

- Regionen har en vigtig rolle i at understøtte udviklingen med, at flere skal tage en erhvervsuddannelse. Her er DM i Skills et stort event, der er med til at lave en indsats for erhvervsuddannelserne, siger Heino Knudsen til Nordvestnyt.

I 2019 var Heino Knudsen også med som regionsrådsformand, da Næstved afholdt DM i Skills.

- Jeg ved fra tidligere, at det her arrangement giver et større fokus på erhvervsuddannelser i hele regionen, så også forældre og deres børn får øjnene op for den her mulighed, siger han.

Meget imponerende setup Selv om der er et år til begivenheden, virkede det, som om projektlederen for DM i Skills, Pia Hegner, er så klar, at hun kunne gøre pladsen klar på et par uger, hvis hun fik muligheden.

Hun viser stolt sin store oversigtsplan frem, hvor teltene skal stå på fodbold- og grusbaner, og fortæller entusiastisk om, hvor hun regner med, at madboderne skal stå eller hvorhenne i Høng-hallerne, at frisører og kosmetikere skal vise deres evner.

Ifølge næstformand i Skills Denmark, Michael Boas Pedersen, er det »meget imponerende«, hvilke planer der allerede kan fremvises. Det bliver bakket op af formand Søren Heisel, da tiden er kommet til at overrække stafetten, en tung Bjørn Nørgaard-skulptur, til Martin Damm.

- Vi er helt trygge ved, hvad vi har set. Vi glæder os til, at det bliver pulserende med liv, siger Søren Heisel.

Ifølge Skills Denmark har tidligere udgaver af arrangementet resulteret i, at lokale optag på erhvervsuddannelserne er steget med 10 procent efterfølgende.

Her har Kalundborg Kommune gået en ekstra mil i forhold til tidligere arrangører for at sprede den positive afsmitning fra DM i Skills.

For nok var Martin Damms glæde stor, men det blegnede til sammenligning med de 8. klasseselever fra Høng Skole, der sammen med fire tømrerlærlinge byggede møbler af euro-paller i Skills-butikken, der også slog dørene op onsdag.

I et samarbejde mellem Kalundborgegnens Erhvervsråd,. Høng Skole og EUC Vestsjælland skal skills-butikken nemlig sikre et helt års kontinuerlig optakt, hvor man kan få et indblik i, hvad skiftende repræsentanter for erhvervsuddannelserne laver.

- Butikken skal koble tingene sammen, så både folkeskoleelever kan komme på besøg og lære om mulighederne, men også så mor og datter kan komme forbi og se, hvad for eksempel en maler laver, siger Jens Lerager, direktør i Kalundborgegnens Erhvervsråd.

At dømme ud fra ansigtsudtrykket på eleverne, mens de savede en palle til, så var interessen i hvert fald til stede.