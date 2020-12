Værtshus lukket af corona resten af ugen

- Vi synes, at det mest ansvarlige var at lukke ned resten af ugen, siger Morten Nystrup.

»Det er ikke rart for os at lukke ned, specielt ikke her i julemåneden. Men vi har valgt at tænke på både ansatte og kunders helbred. Vi sender nu alle ansatte til test. Det skal de fredag og søndag, står der i Facebookopslaget.