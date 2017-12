Værsgo - her er hele tre

Det tager ham et minut - så står han med tre vine. Tre vine, der hver for sig alle vil være rigtig gode til den typiske menu juleaften: And, gås, flæskesteg. Og jo, han kan da godt vælge en enkelt, hvis det skal være.

Vi er i Kalundborg Vinhus. Her øser Søren Bosendal af sin store viden om vin. Påpeger, at det i store træk er de samme vine, der egner sig til and, gås og flæskesteg. Lidt kraftige vine, der går godt i spænd med de lidt fede spiser. Fastslår, at det er ganske væsentligt, når der skal vælges vin, at der tages hensyn til det søde, der oftest serveres til - gelé og brunede kartofler - og til den syreholdige rødkål.