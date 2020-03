Se billedserie Symb har lånt sine lokaler ud til Brian Hilding, som laver værnemidler med 3D-printere. Foto: Eva Lyng Johansen

Værnemidler laves i Symb med 3D-printer

Kalundborg - 27. marts 2020 kl. 15:01 Af Eva Lyng

Inde i Symbs lokale lyder der snurrende lyde fra de fire 3D-printere, som lige nu er ved lave holdere til visirer, som kan bruges som værnemidler mod corona.

Det tager en time og 40 minutter for printeren at lave en holder, og på nuværende tidspunkt har Brian Hilding fået produceret 23 stykker. De er lavet af PLA filament.

37-årige Brian Hilding, som lige er flyttet til Kalundborg med sin familie, kæresten Freya og sønnen Hector på fire år, er iværksætter og arbejder blandt i Copenhagen FabLab, som er et teknologisk værksted, hvor man arbejder med digitale teknologier som lasercutter og 3D-print.

Brian Hilding har sammen med sin kæreste Freja engageret sig i Symb hen over vinteren, og da han blev spurgt via FabLAb, om han ville producere holdere til visirer med sin egen 3D-printer, var det nærliggende at spørge Symb, om han måtte låne Symbs lokaler, hvilket han gjorde tirsdag.

I øjeblikket bor han nemlig med sin familie på et værelse hos familie, mens de venter på at kunne flytte i lejlighed, så han havde ikke plads til at sætte 3D-printeren op derhjemme.

Sekretariatsleder Louise Kolbjørn og formand for Symb Søren Mariegård var hurtig med på idéen. Samme dag blev en testproces sat værk.

Det at vi kender hinaanden i forvejen gennem Symb, gør at vi kan handle hurtigt på gode idéer, siger Louise Kolbjørn.

De første færdige visirer lå parat allerede dagen efter.

- Symb er med på at handle hurtigt på en god idé og få noget til at ske. Det er vigtigt med den fleksibilitet, som Symb udviser i vores samarbejde. Og jeg er glad for at få sat printerne i spil og hjælpe med at producere, når der er akut behov for det, siger Brian Hilding, som har skaffet yderligere fire printere fra Copenhagen FabLab.

Svært at få materialer En af udfordringerne er at få fat i materialer. En del materialer kommer fra selve ’maker-miljøet’, som også arbejder på at få forskellige leverandører til at sponsorere materialer.

Folk fra maker-miljøet i Danmark har oprettet facebook gruppen ’DK Makers mod Corona’ og arbejder på at få flere i gang med visir-produktionen og skaffe de nødvendige materialer.

For Symb har det været naturligt at bidrage.

- I en tid, hvor mennesker ikke kan samles, og Symb er lukket, giver det rigtig god mening at bruge de tomme faciliteter til at udvikle et produkt, der er akut brug for lige nu. Det bakker vi selvfølgelig op om, siger Symbs formand Søren Mariegård.

Visirerne skal bruges til COVID 19-bekæmpelsen på Rigshospitalet. Første leverance kommer afsted fra Symb lørdag den 27. marts.

Vil lave eget MakerSpace På sigt er det Brian Hildings drøm at etablere et MakerSpace i Kalundborg, gerne i samarbejde med Symb og andre relevante lokale aktører. Et MakerSpace er en teknisk prototype facilitet til læring og innovation.

Det er sted, hvor mennesker eksperimenterer, skaber, lærer, vidensdeler og opfinder.

Brian Hilding er uddannet elektroingeniør, og han vil gerne gøre teknologien mere tilgængelig for alle, også folk som ikke har en lang uddannelse.

- Jeg arbejder selv bedst, når jeg får lov til at bruge mine hænder og prøve mig frem. Jeg finder første bøgerne frem, når jeg er gået i stå, siger Brian Hilding.

Brian Hilding ser store muligheder i at skabe et lokalt MakersSpace, der kombinerer det tekniske med det praktiske og på den måde også appellerer til dem, der ellers helst arbejder med hænderne.

Det kan for eksempel være et lokalt MakerSpace, der henvender sig til skolerne og unge, der ikke lige passer ind i det klassiske uddannelsessystem.

Men lige handler det om at producere holdere til visirer. Snart vil kommercielle aktører også være klar med værnemidler til sundhedsvæsenet, og så vil der ikke være behov for de visirer, som Brian Hilding laver dér.

- Så kan de i stedet bruges på plejecentre eller i udlandet, siger Brian Hilding.