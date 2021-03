I Gørlev har der været indbrud i tre varebiler. For en uge siden var indbrud i seks varebiler i Høng. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Værktøj igen stjålet fra varebiler

Kalundborg - 18. marts 2021 kl. 09:48 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

For en uge siden blev der begået indbrud i seks forskellige varebiler i Høng.

Nu har der også været indbrudstyve på spil i Gørlev tre steder, som blev anmeldt til politiet i går.

På Solvangen i Gørlev var der blevet boret hul i en varebil, og fra varerummet var stjålet diverse værktøj.

Et andet sted på Solvangen i Gørlev var den højre forreste lille trekantede siderude blevet knust i varebilen.

Der var stjålet værktøj: et stk. rillefræser, to stk. skruemaskiner i kasser, et stk. rundsav arko, et stk. vinkelsliber, fire stk. batterier og et stk. radio med batteri. Desuden to stk. årefræser, et stk. kapgeringssav, et stk. klammepistol, et stk. topnøglesæt, syv stk. fræsejern, et stk. vinkelskruetrækker, et stk. tagtop og et stk. højtrykkompresser. En del af værktøjet var mærket med orange farve og påsat klistermærke med firmanavnet.

På Hyldetoften i Gørlev har der også været tyveri fra en varebil. Der var boret et hul i højre sidedør på varebilen, hvorved låsen kunne påvirkes med et instrument/værktøj udefra.

Fra varebilen var der stjålet et stk. elektrisk hækkeklipper med to ekstra batterier, et stk. bluetooth høreværn, et stk. benzindrevet hækkeklipper, et stk. kædesav, et stk. elektrisk boremaskine plus et ekstra batteri med tilhørende lader, et stk. vinkelsliber med ekstra diverse klinger, et stk. benzindrevet ukrudstrimmer.

Ejeren vidste ikke på nuværende tidspunkt, om der var stjålet mere, eller værdien på de stjålne genstande.

Der har også været indbrud i varebiler andre steder i politikredsen.

Gode råd for at undgå indbrud Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra din bil:

Parker - om muligt - varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.

Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre (hvis bilen er udstyret med en sådan knap).

Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen.

Mærk værktøj med en særlig farve, initialer eller firmanavn mv., så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren.

Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning - og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.