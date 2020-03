Høng Varmeværk har i flere uger ledt forgæves efter et læk, der betyder, at man mister 16.000 liter fjernvarmevand om dagen - den samme mængde som man producerer. Foto: Bjarne Robdrup

Værk leder forgæves efter læk

25. marts 2020

- Situationen er ved at være træls, siger driftschef på Høng Varmeværk Henrik Rohde.

Værket har siden starten af marts tabt 16.000 liter fjernvarmevand i døgnet - cirka lige så meget som man producerer. Man har forsøgt på alle de normale måder at finde hullet eller hullerne i ledningsnettet.

Der er blevet sendt så mange sms'er ud til værkets kunder om at være på udkig efter mulige læk, at Henrik Rohde frygter, at kunderne er blevet immune over for dem. Det er ellers den metode, der plejer at give de bedste resultater, fordi kunderne kommer steder, hvor varmeværkets folk ikke gør, men denne gang har det ikke virket.

Forsøgt med droner Flere gange har man været ude med både droner og værkets egen bil og tage såkaldte termografiske billeder af undergrunden, og så har værket også lukket ned for fjernvarmen i kortere perioder i små dele af forsyningsområdet ad gangen, men heller ikke det har hjulpet.

Høng Varmeværk er i nødberedskab grundet coronasituationen og har alligevel måtte allokere en medarbejder til at lede efter lækket mere eller mindre "i døgndrift".

Medarbejderen er ved at være "godt brugt", som Henrik Rohde siger.

Så når driftslederen kalder situationen "træls", er det en underdrivelse.

- Vi er nødt til at finde det læk, siger han.

Som en refleksvest Næste skridt er at lede i kloakkerne, en metode man ikke har prøvet før.

- Vi havde formentlig opdaget det, hvis det lækkede vand løb op til overfladen. Derfor tror vi, at vandet kan have fundet vej til en spildevandsledning, og det er det, vi nu vil undersøge, forklarer Henrik Rohde.

De har allerede fået lov til at lede i kloakkerne af Kalundborg Forsyning, der er spildevandsansvarlig i hele Kalundborg Kommune. Fjernvarmevandet fra varmeværket indeholder et farvestof, der lidt lige som en refleksvest bliver fluorescerende, når man lyser på det med ultraviolet lys. På den måde kan man spore vandet ved at lyse ned i kloakkerne, men det er en langsommelig proces. Først skal vandet findes, og derefter skal det spores tilbage til det sted, det møder spildevandet. Høng Varmeværk har til formålet bestilt en kraftig UV-lampe hjem.

Udvider kapacitet For at være sikker på at kunne levere det, man skal, er man lige nu ved at udvide kapaciteten, så man kan producere mere fjernvarmevand. Udvidelsen vil kunne øge kapaciteten med op til 50 procent. Henrik Rohde understreger, at man ikke skal være bekymret for, om de kan opretholde forsyningen, ej heller om lækket kommer til at betyde, at ens varmeregning løber løbsk.

- Det er klart, at der er nogle omkostninger forbundet med det her. Men det er ikke noget, der springer priserne i forhold til, at vi har et årligt driftsbudget på 20 millioner kroner. Så umiddelbart tror jeg ikke, at det er noget forbrugerne vil mærke økonomisk, siger han.