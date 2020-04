Se billedserie Kogningen førte med sig, at varmeværket 2. påskedag, og den efterfølgende tirsdag og onsdag, blev indhyllet i en sky af damp. Foto: Jørgen Larsen, Høng Varmeværk

Værk i røg og damp: Solvarme kom i kog

Kalundborg - 18. april 2020

Sikkerhedsgrænsen for solvarmeanlægget i Høng er 110 grader. Men i dagene efter påske blev målt temperaturer på 180 grader på grund af strømafbrydelse. Et forløb, der kunne have anrettet store skader på anlæggets teknik.

Vi håber aldrig, at det sker igen!

Ordene kommer fra driftschef på Høng Varmeværk, Henrik Rohde.

En strømafbrydelse i Høng mandag, 13. april - 2. påskedag - fik ubehagelige følger på Høng Varmeværk. Afbrydelsen medførte, at væsken i værkets nye solvarmeanlæg kom i kog.

- Det betød samtidig, at anlægget var ude af drift i to dage, fortæller driftschefen.

2. påskedag begyndte ellers flot med blå himmel med høj sol, og der blev produceret masser af solvarme på Høng Varmeværks nyanskaffede solvarmeanlæg. Men processen ophørte brat klokken 13.22, da en strømafbrydelse medførte, at solvarmeanlæggets hovedpumper, som på det tidspunkt cirkulerede 270.000 liter solfangervæske i timen, gik i stå. Efter få minutters stilstand begyndte væsken i solvarmeanlægget at koge.

Kogningen førte med sig, at varmeværket resten af 2. påskedag, og efterfølgende både tirsdag og onsdag, blev indhyllet i en sky af damp

i de solskinsfyldte dagtimer.

Kunne intet gøre

- Netop for at forebygge den slags hændelser har varmeværket anskaffet en nødgenerator, som straks skal starte og forsyne solvarmeanlægget med strøm i tilfælde af en strømafbrydelse. Men på grund af en fejl i elinstallationen kunne nødgeneratoren desværre ikke koble ind, og selv om værkets vagt og øvrige personale kom til stede i løbet af få minutter, kunne vi ikke gøre andet end at stå og se til, mens anlægget kogte, siger Henrik Rohde.

På en solskinsdag går der nemlig kun ganske få minutter fra cirkulationen stopper og til temperaturen i solfangerne kommer op over de 110 grader, som er den øvre sikkerhedsgrænse for driften.

Ved 110 grader udløses anlæggets sikkerhedsfunktioner, som afspærrer solfangerne fra de tekniske installationer i bygningen for at forhindre skader. Derefter bliver en blanding af kogende væske og damp presset over i anlæggets opsamlingstank og dampen ventileres til det fri.

I dagene, mens kogningen stod på, blev konstateret temperaturer på op til 180 grader på temperaturfølerne i solfeltet.

- Det er ikke til at spøge med, siger driftschef Henrik Rohde:

- Når først kogningen er en realitet, kan man ikke gøre andet end at holde sig på sikker afstand og vente på, at solen går ned, så man kan komme i gang med at gøre anlægget klart til drift igen.

Væske gik op i damp

Vi mistede omkring 10.000 liter solvarmevæske, som »gik op i damp«. De skulle erstattes og anlægget skulle fyldes og luftes ud og kontrolleres for utætheder. Det arbejde har vi fået effektiv assistance til fra firmaet Arcon-Sunmark, som har leveret solvarmeanlægget, tilføjer Henrik Rohde.

Onsdag aften var fejlen på nødgeneratoranlægget fundet og rettet og der blev fyldt ny væske på anlægget. Torsdag morgen kunne solvarmeanlægget endeligt sættes i drift igen.

Og som driftschefen gentager:

- Vi håber aldrig, at det sker igen!