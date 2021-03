Se billedserie Havnsø Museumsværft har søgt og fået pladsleje i 2021, selvom det var meningen, at foreningen selv skulle skaffe indtægter til pladslejen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Værfts indtægter ramt af corona og ombygning

Kalundborg - 04. marts 2021 kl. 06:42 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Havnsø Museumsværft får atter bevilliget tilskud til pladsleje, selvom det egentlig var meningen, at værftet efter tilskuddet i 2020 skulle sørge for selv at skaffe indtægter til fremtidig pladsleje.

- Havnsø er jo et fantastisk sted. Det er en fornøjelse med al den aktivitet, som der er i området, som tiltrækker mange turister, siger Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget.

Kultur- og fritidsudvalget godkendte, at der blev bevilliget et tilskud på 17.673 kroner til Havnsø Museumsværft, og i slutningen af 2021 skal der forelægges en sag for udvalget, hvor forskellige muligheder for driftsstøtte til værftet skal uddybes.

- Til næste år skal foreningen ikke regne med at få støtte, siger Ole Glahn.

Værftet har i 2020 været udfordret af ikke at kunne holde medlemsaftner og andre arrangementer på grund af corona, samt af om- og tilbygning af værftet, hvor der er ansøgt og afventes byggetilladelse til.

Dette har betydet, at Havnsø Museumsværft ikke har haft indtægtsmuligheder i 2020, og derfor er presset økonomisk.

Administrationen i Kalundborg Kommune er i dialog med værftet om udviklingsmuligheder og lokale samarbejder fremover, og forventer at værftet efter endt ombygning og ibrugtagningstilladelse vil være i stand til at kunne håndtere pladslejen.

Havnsø Museumsværft blev stiftet i marts 2014 og har blandt andet til formål at tiltrække og fastholde borgere med interesse i lokalområdet i et gensidigt fællesskab ved hjælp af aktiviteter og faciliteter samt at tilbyde en jævn fordeling af lukkede og åbne arrangementer af social og kulturel karakter.