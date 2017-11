Se billedserie Logoet for VoresKalundborg. Foto: ReklameService - Tina Madsen

Væk med det støvede image - nyt navn og nyt logo skal samle kræfterne

Kalundborg - 20. november 2017 kl. 18:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skal favne bredt og samle, og det er netop det, vores nye logo symboliserer med cirklen, forklarer Henrik Petersson, formand for det der tidligere hed Kalundborg Handelstandsforening, men som nu er døbt om til VoresKalundborg og i den anledning har fået nyt logo.

På sigt vil Henrik Petersson gerne favne så bredt, at alle de handlende i Kalundborg Kommune kommer med i Vores Kalundborg - ikke blot butikkene i Kalundborg.

- Vi har sat gang i opbygningen af en helt ny hjemmeside, som bliver et vigtigt brik fremover. Det er her, man kan skabe sig et overblik over, hvilke butikker der er i kommunen.

Så når folk kommer til Kalundborg-egnen, så kan finde frem til alt fra bilforhandlere, apoteker, frisører, herretøjsbutikker, dametøjsbutikker og alle de øvrige butikker.

Oversigten af butikker kommer til at indeholde både medlemmer og ikke-medlemmer af VoresKalundborg.

Navn fra 1850

Det var helt tilbage til 18. oktober 1850, at Kalundborg Handelsstandsforening blev stiftet. Det var Danmarks nye Grundlov af 5. juni 1849, der lagde grunden, da Grundloven var løfteparagraf om fri næring.

Handelsbyen Kalundborg og foreningen bag nåede måske at få lidt støv på skulderen, men det er allerede børstet væk i VoresKalundborg, hvor det første tiltag er lige på trapperne, når Kalundborg-gavekortet nu breder sig ud, så det også kan benyttes i butikkerne i Høng og Gørlev fra 1. december.

Et dynamisk redskab

Mens den kommende informative hjemmeside bliver det sikre opslagsværk, hvor man finder frem til kommunens butikker, så bliver Facebook-delen af VoresKalundborg det mere dynamiske redskab, hvor der hele tiden sker nyt.

- Det er her, man vil finde alle de aktuelle og interessante ting, der sker lige nu og her, forklarer Anita Winther, marketingkoordinator i VoresKalundborg.

Målet med VoresKalundborgs er at have så variabelt og aktivt handelsliv - også blandt de liberale erhverv - som muligt. Det handler om at skabe skabe liv i hele kommunen.

- Derfor håber vi også på, at kunne tiltrække endnu flere medlemmer, så vi står stærkere sammen i VoresKalundborg.

Anita Winter fortæller videre, at hun også er meget glad for den velvillighed, der vises fra nogle butikindehavere. Senest fra XL Byg Meredin, som mandag stillede lokaler til rådighed, da de handlende i Kalundborg skulle bruge plads til at »plante« årets juletræer, der skal pynte ude foran butikkerne.