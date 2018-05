Væk med berøringsangsten

- Seksuelt misbrug - især af drenge - hører man ikke særlig meget om. Da det skete for mig, turde jeg ikke stå frem. Jeg ville ønske, jeg havde haft modet til at stå frem, men det havde jeg ikke. Det korthus af maskulinitet, jeg havde, blev fuldstændig smadret i jorden, da det gik op for mig, hvad jeg havde været udsat for. Jeg ville ikke være den, folk snakkede om som ham, der var blevet misbrugt. Derfor er mit ønske, at gøre op med det tabu, der lægger sig omkring seksuelt misbrug. At tale om det er min måde at komme videre på, sagde Martin Christensen til sit foredrag, som han selv havde henvendt sig til Kalundborg Biblioteker for at få lov at holde.

- At tale ud og få spørgsmål tvinger min krop til at forholde sig. Jeg bliver nødt til at snakke om det. Vi bliver nødt til at snakke om det. Berøringsangsten er slående. Jeg oplevede også, at nogle af de venner, jeg troede, jeg havde tæt på, ikke gjorde noget. Hvis vi ikke kan være der for hinanden, hvad skal vi så med vores relationer? Det er pissehårdt at snakke om, men jeg har brug for, at vi tør - ellers frygter jeg en dag at sidde tilbage med en tom følelse og et liv, der ikke giver mening. Derfor er det vigtigt at sætte ord på det, sagde Martin Christensen, inden han til sidst modtog stående klapsalver fra salen for sit mod til at stå frem.