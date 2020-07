Vægtløfterklubben Esbern Snare corona-lukket

- To af vores yngre medlemmer er blevet konstateret smittede med corona, men så vidt jeg ved, har ingen af dem været i klubben for at træne, mens de har været smittet, siger Peter Stig Larsen, som kalder hallens beslutning om at lukke vægtløfter-motionslokalet for »en overreaktion«.

Vægtløfterklubben Esbern Snares lokaler i Kalundborg-Hallerne er i dag, mandag, blevet lukket indtil videre på grund af frygt for risiko for smitte med coronavirus. Det oplyser vægtløfterklubbens formand Peter Stig Larsen.

