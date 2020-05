Kiosken, Skibbrogade 37, til højre, og derefter Skibbrogade 35 og 33, som var henholdsvis slagter Olsens privatbolig og hans butik. Til venstre er det Skibbrogade 36, hvor gavlen er blevet muret op med gule sten, hvorpå der er opsat malerier, der er malet af børn og unge mennesker fra Medborgerhusets malerskole, der blev ledet af Jørgen Olsen og Bruno Kallesøe. Husene Skibbrogade 33, 35 og 37 blev revet ned for at give plads for Vægtergangen. Foto: 30.10.1984 (Kalundborg Lokalarkiv)

Vægtergangen i Kalundborg

Kommer man gående fra Havneparken og op gennem Skibbrogade i Kalundborg, vil man lige før Bredgade på sin venstre side passere bebyggelsen Vægtergangen, men stop op her, gå gennem porten til Vægtergangen og ind i gården og se det fine gårdmiljø, der er her.

Vægtergangen blev bygget i 1986 på nogle grunde, hvor der tidligere lå en række små butikker - slagter, bladkiosk, gartner, samt et par huse til beboelse. De havde alle facade ud mod Skibbrogade og udhuse til Lindemannsstræde. På vestsiden af Lindemannsstræde var der nogle beboelseshuse, som også blev revet ned for at give plads til nybyggeriet.

Lige nord for Vægtergangen var Bredgade i 1972 blevet ført igennem til Volden og Klostertorvet, som pladsen kom til at hedde.

Lige ved siden af Vægtergangen i Slotsvænget 5, lå i mange år, fra 1942, Kalundborg Politistation, og det var herfra at vægterne fra De forenede Vagtselskaber, DFVS hver aften startede på deres natlige vagtrunder til forretninger, banker, kommunale bygninger og øvrige virksomheder i byen, for at se om alt var lukket og slukket, og at der ikke var ubudne gæster nogen steder.