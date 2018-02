Sagen, der blev startet af et væddemål om 500 kroner, var mandag for retten i Holbæk. Nu skal den afgøres af Østre Landsret. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Væddemål på 500 kr. endte i et halvt års fængsel

Kalundborg - 05. februar 2018 kl. 17:32 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da FC Københavns Kasper Kusk i det 13. minut scorede sejrsmålet til 1-0 i kampen mod Brøndby den 14. maj sidste år var det ikke kun hjemmeholdets fans, der jublede i Parken. I Kalundborg glædede resultatet også en 48-årig FCK-fan. Det betød nemlig, at han havde vundet 500 kroner i et væddemål, han havde indgået med en anden, 38-årig mand fra byen.

Mandag i Retten i Holbæk blev den 48-årige, sammen med en 44-årig kammerat, der er bosat i Høng, idømt henholdsvis seks og otte måneders ubetinget fængsel for vold mod den 38-årige. Den 44-årige fik de to måneder ekstra for tre tilfælde af tyverier mod henholdsvis en frisørsalon i Kalundborg samt to gange Super Brugsen i henholdsvis Ubby og Høng.

De tre mænd havde vidt forskellige forklaringer i Retten. Ifølge den 48-årige og den 44-årige var de den 31. maj 2017 gået op til den 38-årige for at »få sagen ud af verden«, da den 38-årige tidligere på dagen havde truet med, at han ville hente sine farlige venner, hvis den 48-årige blev ved med at kræve sine 500 kroner. De mente altså ikke at have voldelige hensigter, da de ankom til mandens adresse på Sct. Jørgensbjerg.

Ifølge den 38-årige havde de to mænd dog overfaldet ham, så snart han åbnede døren, og han havde fået sat en hobbykniv for halsen og modtaget flere slag med en hammer. Han havde givet den 48-årige et slag i hovedet med et luftgevær, der tilfældigvis stod i hans entré, mens han selv havde fået 10-12 hammerslag i ribbenene og på foden samt snitsår fra hobbykniven.

Slagene og snitsårene kunne bekræftes af sygehuset, lige som dna-spor på hammerhovedet kraftigt antydede, at den 38-årige havde været målet for flere hammerslag. Dette var også, hvad to af de tre dommere lagde vægt på i en såkaldt 2-1 afgørelse. Dommerne lagde desuden vægt på, at begge de to er tidligere straffede for vold samt, at vidneforklaringen fra den 38-årige samt fra en nabo, der havde set dele af episoden, havde virket troværdig.

Både den 48-årige og den 44-årige ankede dommen på stedet med krav om frifindelse, hvad angik voldsdommene. Den 44-årige erkendte de tre tyverier. Sagen skal nu afgøres i Østre Landsret.