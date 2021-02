Se billedserie Ejvind Andersen på 92 synes der er så meget bøvl med at bestille tid til vaccine, at han nærmest ikke gider... Privatfoto Foto: Privatfoto

Vaccine-frustration: 92-årig skuffet over manglende tider

Kalundborg - 09. februar 2021 kl. 05:54 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Ejvind Andersen, Rørby, fik i fredags besked om, at han skulle gå på vacciner.dk for at bestille tid til en coronavaccination.

Her var den 92-årige forundret over, at han skulle til Holbæk eller Slagelse eller længere væk for at blive vaccineret.

- Kalundborg er en stor by. Så jeg kan ikke forstå, at man ikke kan blive vaccineret her, siger han.

- Så gider jeg ikke, siger han.

Hans datter Louise Borup Andersen ville imidlertid gerne køre med faren på hendes fridag.

- Der var ingen tider på hele Sjælland. Jeg kiggede også, om der skulle være en tid i Odense, men det var der heller ikke, siger Louise Borup Andersen.

Hun kunne se, at man kunne ringe til Kalundborg Kommune, som tilbød at hjælpe borgere med kørsel og booking af tider.

- Her var der 15 i kø. Jeg opgav til sidst at komme igennem, siger Louise Borup Andersen.

Far og datter står frem med deres oplevelse, fordi de ønsker at få at vide, hvordan de ældre skal forholde sig i denne situation.

Søren Ole Sørensen, direktør for sundhedsområdet i Kalundborg Kommune, fortæller, at kommunen har fået mange henvendelser fra frustrede ældre. Også selvom det egentlig er en regional opgave.

- Forklaringen er, at der mangler vacciner, siger ­Søren Ole Sørensen, som dog har fået oplyst, at der fra den 10. februar skulle åbne et vaccinationscenter ved det nuværende testcenter på Hareskovvej i Kalundborg.

Så Ejvind Andersen burde kunne få sin vaccination i Kalundborg på et eller andet tidspunkt. Har du også oplevet problemer med at få tid til at blive vaccineret, og vil du gerne fortælle din historie, så hører vi gerne fra dig på sndk@sn.dk