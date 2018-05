Vågekonerne søger flere varme hænder

- Vi tilbyder en hånd at holde i og at sidde og bare være tilstede i den sidste stund, når man ligger for døden, fugter læber, ryster puder eller vender dynen. Og behovet er der. Sidste år sad vores 25 vågekoner ved 67 døende mennesker, og vi oplever, at flere henvender sig for at få en vågekone ud, forklarer Gurli Olsen, der har overtaget formandsskabet for Vågekonerne i Kalundborg Kommune sammen med Helle Stoltenberg.