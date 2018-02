Se billedserie John Frausing Andersen lader nye kræfter komme til efter 10 års stor vågekone-indsats. For sit arbejde har han modtaget flere priser - bl.a. Venstres Initiativpris og i 2016 Kalundborg Kommunes frivilligpris. Fotos: Jørn Nymand

Vågekoner skifter ud i ledelsen

Kalundborg - 24. februar 2018

Kræfterne rækker ikke længere, men friske står heldigvis klar til at tage over.

Sådan er situationen hos vågekonerne i Kalundborg, som de seneste 10 år har været ledet af initiativtager John Frausing Andersen og hans kone Gurli Olsen. 80-årige John Frausing Andersen har ikke længere de fornødne kræfter og overskud til at tilrettelægge arbejdet for vågekonerne, men heldigvis er en afløser parat til at tage over sammen med Gurli Olsen. Det er Helle Stoltenberg, som har været med blandt vågekonerne igennem alle 10 år, så hun kender til arbejdsgangen.

- Jeg vil føre arbejdet videre i Johns ånd, lover 54-årige Helle Stoltenberg, der er nattevagt på Jernholtparken.

Arbejdet som vågekone er frivilligt, men de modtager kørepenge paragraf 18 midlerne

- Nu skal vi rundt på plejehjemmene og hilse på, så man kan lære mig at kende, siger Helle Stoltenberg.

Hun kunne godt tænke sig lidt flere vågekoner, og meget gerne nogle som er i stand til at tage nattevagter. I øjeblikket er der fem vågekoner på Sejerø og 25 i den øvrige del af Kalundborg Kommune. Behovet for vågekoner er stignede. Sidste år løste vågekonerne 62 opgaver, hvor de støttede og aflaste de nærmeste i den sidste tid, da døden var nært forestående for et familiemedlem. Det er det søtrste antal på et enkelt år.

Vågekonerne kommer i hjemmet og på plejecentre og yder nærhed og omsorg til den døende. Det handler om at gøre den sidste tid for en døende person til en tryg tid. Det kan man gøre ved at sidde og holde i hånd, vende dynen, ryste puden eller duppe de tørre læber.

»Intet menneske skal dø alene«, siger John Frausing Andersen.