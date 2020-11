Vågekonerne i Kalundborg har flere gange måttet sige nej til at våge over en døende det seneste år, fordi der mangler frivillige. Det oplyser 74-årige Gurli Olsen, der er formand i Aktive Seniorer - Vågekonerne.Foto: Charlotte Kofoed

Vågekoner har måttet sige nej til at sidde ved en døende: mangler flere varme hænder

Kalundborg - 25. november 2020 kl. 06:04 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Flere gange inden for det seneste år, har vågekonerne i Kalundborg måttet afvise at komme ud og våge over en døende, fordi der ikke har været varme hænder nok, fortæller Gurli Olsen, der er formand i foreningen Aktive Seniorer - Vågekonerne.

- Når vi ikke har nogen frivillige, der kan, må vi sige nej. Vi gør det sjældent, men vi kan blive nødt til det, siger formanden, der kan oplyse, at foreningen lige nu har 22 frivillige vågekoner, der støtter både døende og deres pårørende i den sidste svære tid.

Med fem ekstra frivillige, mener Gurli Olsen, at det vil være nemmere for foreningen at opfylde behovet for hjælp. Det kræver ingen særlige forudsætninger at blive vågekone, og de frivillige er i alle aldre og kommer fra hele kommunen.

Vågekonen, der tager ud i private hjem eller på plejehjem, kan støtte ved at sidde sammen med familien og de pårørende under den sidste, kritiske tid og lindre både den døende og den pårørende med beroligende ord og sin blotte tilstedeværelse.

Nogle gange handler det om at aflaste de pårørende, der kan være udmattede efter et langt sygdomsforløb.

- Det er for, at folk ikke skal ligge alene. Der er nogle, der ingen pårørende har til at sidde ved dem. Ellers aflaster vi også de pårørende ved at sidde hos den døende, så de selv kan få sovet, siger Gurli Olsen.

Der er ikke noget særligt krav til, hvor mange vagter man skal tage hos vågekonerne. Typisk er vagterne på otte timer om natten og fire timer om aftenen.

Aktive Seniorer - Vågekonerne er støttet af kommunens paragraf 18 midler. Midlerne går til kørselspenge til de frivillige og annoncer.

Sidste år var de frivillige vågekoner ude på i alt 93 vagter fordelt på omkring 50 forskellige borgere, oplyser foreningen.