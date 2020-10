Våd fredag med krigsmaling og kampråb

Se billedserie Fredagen var en ikke helt almindelig skoledag på Tømmerup Efterskole. Eleverne mødte op iført krigsmaling, og skolens gange gav genlyd af vilde kampråb mens eleverne kastede sig ud i forskellige udfordringer.Det var elever fra skolens Global og Eventlinje som stod for dagens arrangement, der skulle lærer resten af skolens elever om FN?s verdensmål samt om Kenya. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kalundborg - 30. oktober 2020 kl. 14:59 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Fredag på Tømmerup Efterskole bød på både krigsmaling og kampråb, da skolen holdt eventdag om Kenya og FN's verdensmål.

- Lilla, lilla, gorilla! Vi ejer en million villa!

- Det er noget vrøvl, men vi skulle have et kampråb, og det var ret svært at finde noget som rimede på lilla, forklarer Marcus, Magnus og Anna Smilla undskyldende.

De tre elever udgjorde fredag formiddag lilla gruppe, da eleverne på Tømmerup Efterskole havde eventdag.

- Det er eleverne på skolens Global- og Eventlinje som har stået for dagens program. Formiddagen var dedikeret til FN's verdensmål. Her handlede det dels om at lære eleverne om de enkelte verdensmål dels om teambuilding, forklarer Stine Ørnsholt.

Det var netop for at styrke holdånden, at hvert hold skulle udarbejde et kampråb. Derudover havde hvert hold skullet lave deres egen krigsmaling.

Herefter var formiddagen sat af til et stjerneløb, hvor eleverne skulle rundt mellem en række poster, der på forskellig vis handlede om de enkelte verdensmål.

Eftermiddagen var sat af til en stor Kenya-quiz, hvor eleverne kunne vinde attraktive præmier såsom at blive serviceret af en lærer under aftensmaden samt blive fritaget fra morgenløb.

Derudover var dagen også blevet brugt til at samle ind til et ungdomscenter i Kenya, som Global- og Eventlinjen håber at kunne besøge til foråret.

- Hver elev havde på forhånd skulle finde en sponsor, som ville donere mindst 50 kroner til projektet. Mange donerede dog meget mere, og det lykkedes os at indsamle 21.891 kroner, fortæller Stine Ørnsholt.