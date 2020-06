VW Kalundborg lader op til noget stort

- Den ene af de to, som er indenfor, sidder i udstillingen og bruges, når en ny bil afleveres. Alle nye biler leveres »optanket« med strøm. Den sidste ladestander står på værkstedet, så ved eventuel reparation har teknikerne mulighed at oplade bilen.

Brian Petersen fortæller, at i det nuværende modelprogram finder man biler som den nye E-UP, der har en rækkevidde op til 260 km på en opladning. Derudover er der E-Golf og de to hybrid modeller Golf GTE og Passat GTE. Men lige efter sommerferien, kommer den nye ID3 1. Edition. El-bilen som rigtige mange har ventet på, faktisk var der over 1.000 kunder i Danmark, som sidste år pre-bookede bilen uden at have set eller prøvet den. Disse kunder bliver de første i Danmark som får deres biler, og det bliver lige efter sommerferien. Men kort efter kommer der flere ID3 biler, som alle andre kan både se og prøve, lover salgschefen.