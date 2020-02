Se billedserie Jacob Jensen (V): - Man kan ikke sige, at trafikplanen er sparket til hjørne. Den er kylet helt ud af stadion. Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

Send til din ven. X Artiklen: V-kritik af regeringen: Motorvej sparet væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V-kritik af regeringen: Motorvej sparet væk

Kalundborg - 04. februar 2020 kl. 18:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

- Min kritik er ikke rettet mod lokale socialdemokrater eller mod MF Rasmus Horn Langhoff, der også kæmper for motorvejen til Kalundborg. Den er rettet mod regeringens top, siger Jacob Jensen (V).

*

Det er ganske enkelt grotesk, at regeringen sparker et projekt langt ud af stadion, som ville give et samfundsøkonomisk afkast, regeringen så kunne bruge til at medfinansiere klimahandlingsplanen. Det eneste, vi ved er, at regeringen vil have klimapakken på plads, før debatten om infrastruktur med motorvej til Kalundborg overhovedet kommer til forhandling. Det er uforståeligt og ulogisk.

Kritikken af S-regeringen kommer fra Jacob Jensen, MF, Venstres miljøordfører og medlem af finansudvalget.

- Min kritik er ikke rettet mod lokale socialdemokrater eller mod MF Rasmus Horn Langhoff, der også kæmper for motorvejen til Kalundborg. Det er regeringens top, med statsminister Mette Frederiksen og transportminister Benny Engelbrecht, der sætter dagsordenen for en trafikudbygning, man end ikke kan sige er sparket til hjørne. Bolden er nærmest kylet helt ud af stadion, siger Jacob Jensen, som rejste sin kritik på Venstres generalforsamling i Høng:

- Vi har forsøgt at afæske transportminister Benny Engelbrecht en tidsplan for drøftelser om infrastrukturen. Men det har han afvist. Ikke endgang et løfte om, at vi tager diskussionen i 2021, vil han gå ind i. Regeringen vil have en klimaplan på plads først, og jeg forudser, at det kan der gå flere år med, for det er mange, mange milliarder kroner, der skal findes til den.

Men er der ikke en vis logik i, at en eventuel motorvej til Kalundborg høænger sammen med en eventuel plan for en Kattegatforbindelse?

- Tværtimod. For det er det samme som at sige, at en motorvej til Kalundborg tidligst vil komme i 2030erne eller senere. Og det kan Kalundborg ikke være tvjent med. Som jeg siger: Hvorfor vente med at gennemføre et trafikprojekt, der giver et positivt afkast til samfundet, et afkast, som kan bidrage til den klimalov, der skal vedtages, siger Jacob Jensen.

Borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm (V), deltog også i generalforsamlingen. Han redegjorde for de aktuelle økonomiske rammer for kommunerne:

- Selvom Kalundborg Kommune har penge i kassen, kan man ikke bare bruge løs, sagde Martin Damm:

- Der er en aftale mellem regeringen og kommunerne om, hvor meget kommunerne samlet må bruge på service - og her bruger Kalundborg kommune det, man må. Også med hensyn til investeringer er kommunen tæt ved den ramme, der er mulig.

- For flertallet i kommunalbestyrelsen er det vigtigt, at der først og fremmest er midler til de svageste, og det er ofte udgifter, som kan være vanskelige fuldt ud at kunne forudsige, betonede Martin Damm.

Forstander på Høng Efterskole, Thorkild Specht, åbnede mødet med at fortælle om efterskolen. Thorkild Specht fortalte om skolens historie tilbage fra 1866, først som højskole og siden som efterskole. Skolen har, med en ny profil og en række attraktive linjefag, fået en god søgning af elever. Der bliver bygget om og renoveret, så skolen fortsat kan tilbyde eleverne gode rammer, sagde Thorkild Specht - og tilføjede, at skolen meget gerne vil samarbejde med foreninger, skoler og andre i Høng.