V-hold har fire på listen

Søren Vang Fischer stiller også op for første gang. Han er ansat som processupporter hos Novo Nordisk og vil gerne have fokus på drift af kommunale selskaber. Mustafa Badr, jobrådgiver hos Kalundborg Jobcenter og formand for Integrationsrådet i Kalundborg Kommune, sidder med i Integrationsudvalget. Mustafa brænder for bedre integration og for det lokale foreningsliv. Mads Olsen er teknisk teamleder hos K-salat i Havnsø. Han stiller op til kommunalbestyrelsen for fjerde gang med fookus på de ældre og skolebørn.