V-formand: - Kritiseret skolereform skabt af S

Kalundborg - 01. juni 2021

Af Bjarne Robdrup

Max M. Hansen, formand for Venstres Kommuneforening i Kalundborg, beklager ikke, at pandemien nu løsner taget i Danmark. Som han sagde i sin beretning i Ubby i aftes:

- Venstre i Kalundborg har også i dette år været udfordret. Vi har simpelthen set for lidt til hinanden. Mange møder er foregået på teams, og arrangementer har været på et minimum. Men jeg ser lys for enden af tunnelen, i takt med, at flere og flere bliver vaccineret.

- I vort eget parti har vi haft mange udfordringer. Den tidligere, dysfunktionelle ledelse er erstattet af en anden, anderledes ledelse. Jeg ved ikke, om den er bedre, men jeg tror, den består af mennesker, der rent faktisk kan samarbejde. Om Jakob Ellemann og Stephanie Lose er de rigtige til at lede Venstre, ved vi ikke endnu. De skal have en chance. Men det er i hvert fald nogle andre typer. Hvor tit har I hørt Stephanie Lose udtale sig som næstformand i Venstre, efter hun blev valgt? Ikke ret tit og ikke med holdninger, der fraviger Venstres holdning. Om det hele så bliver lidt farveløst, skal det være op til jer at bedømme, sagde Max M. Hansen - og fortsatte:

- Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjbergs afgang fra Venstre er smertefuldt, og det er i min optik et tab, at partiet ikke kunne rumme de forskelligheder i holdninger, de hver især repræsenterede. Slut-facit må under alle omstændigheder være, at vi alle må se fremad, snakke politik frem for personer og derved vinde vælgernes gunst.

Om Kalundborg sagde han:

- På kommunalt niveau er jeg sådan set ikke så meget i tvivl. Vi skal være helt oppe på dupperne, men det er ikke umuligt at skabe et godt valgresultat. Vi har en god borgmester, en velfungerende gruppe (efter sigende), godt samarbejde i lokalbestyrelserne, et godt samarbejde i kommuneforeningen samt et godt kandidathold frem mod valget. Der er skabt nogle gode resultater i den periode, vi er i, med tilflytning, skabelse af mange arbejdspladser, udbygning af den kommunale service, rekordstort anlægsniveau kommunalt og tilgangen af mange nye virksomheder. Og det er kun toppen af isbjerget. Der er mange andre nye virksomheder på vej, også nogle store af dem, og vores eksisterende virksomheder vil i de kommende år investere massivt i Kalundborg.

Samme hår i suppen

- Vores politiske modstandere prøver at finde hår i suppen. Og det gør de. Det samme hår. Håret er folkeskolen. Folkeskolen er desværre meget udfordret og har været det længe, sagde Max M. Hansen. Efter en periode med fokus på inklusion, der var hot for 10 år siden, kom den nye folkeskolereform i 2013/2014. Den blev i øvrigt gennemført af en rød/blå regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen. Den skulle have været den store åbenbaring. Nu viser det sig, at den satsning har slået fejl. Mange af de ældre lærere med rutine i faget er forsvundet, og det faglige har været faldende. Vores politiske modstandere har taget folkeskolen som gidsel. Spørgsmålet, der står tilbage, er: Hvem betaler prisen for det politiske spil, som vi er vidne til? Det gør vores børn. Det kan vi ikke være bekendt. Lige meget hvem, der har skylden, kan vi ikke være det bekendt.

Max M. Hansen blev genvalgt som kommuneforeningens formand. Og som lokale repræsentanter for Venstre til valg til regionsrådet i november blev Ole Geert Olsen valgt som nummer et og Andreas Hastrup som nummer to. Det store opstillingsmøde finder sted 18. august i Sorø. Der vil de begge blive indplaceret af de delegerede fra hele regionen.

Efterfølgende var der politisk debat med deltagelse af Martin Damm og Jacob Jensen.