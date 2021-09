Jacob Jensen (V) - her i samtale med medlemmer af Beskyt Jammerland Bugt, kan ikke, siger han, umiddelbart læse noget konkret ud af ministerens svar. Foto: Per Christensen

V: - Tvetydigt svar fra minister i bugten

Den endelige afklaring af, om Jammerland Bugt bliver hjemsted for et antal havvindmøller eller ej, ligger fortsat, og på niende år, i Energistyrelsen. Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, fastholder sin modstand mod etablering af møller, og han stiller fortsat spørgsmål i sagen til miljøminister Lea Wermelin (S).

Dem svarer ministeren så på. Men spørgsmål og svar bringer ikke de to partier nærmere. Man fristes til at sige tværtimod:

- Jeg hæfter mig ved, at ministerens svar er tvetydigt på spørgsmål om, hvorvidt miljøministeriet vil foranledige, at der indhentes det nødvendige datagrundlag i forhold til fugletræk og antali bugten., siger Jacob Jensen og uddyber:

- På den ene side siger hun, at hun ikke agter at indhente data - det er min udlægning - men af svaret fra Lea Wermelin fremgår det også:

Det er i hvert fald min klare forventning, at data om fuglebestanden i området indhentes, uanset om EU eller regeringen planlægger med at udlægge det til fuglebeskyttelsesområde eller ej. Og jeg går da ud fra, at miljøministeren vil tage et stærkt miljøhensyn, inden hun og S-regeringen, der normalt omtaler sig selv som "en regering med historisk grønt mandat", kan tillade, at der laves store anlægsprojekter i et givet område.