Ole Kølle er stoppet som formand for Kalundborg- Årby-Tømmerup Venstre- forening, men er fortsat medlem af bestyrelsen. Foto: Ulrik Reimann

V: Ny formand afløser Ole Kølle

Konstitueringen af bestyrelsen blev, at nuværende formand Ole Kølle pegede på en af de unge som sin afløser, nemlig Søren Høyer Johansen, der er ingeniør på Novo.

Ole Kølle fremlagde årsberetningen for 2020 på generalforsamlingen, som var nogle måneder forsinket på grund af corona.

I beretningen kom Ole Kølle naturligvis ind på coronasituationen, hvor han pegede på, at der er blevet overreageret på områder, ikke mindst på hele minksitationen.

Han nævnte, at det er gået hårdt ud over skolerne, som i den grad har lidt under hele hjemmeundervisningssean-