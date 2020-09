Malene Grandjean (V), Kalundborg: - En VVM-undersøgelse skal indeholde flere forskellige linjeføringer.

Send til din ven. X Artiklen: V: - Ja til Kattegatrute men ikke over Røsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: - Ja til Kattegatrute men ikke over Røsnæs

Kalundborg - 18. september 2020 kl. 07:15 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er brug for en Kattegatforbindelse, som, på mange parametre, vil komme Kalundborg Kommune til gode. Men Røsnæs skal ikke ødelægges af en tværgående forbindelse.

Det siger Malene Grandjean, Kalundborg, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre og knyttet til V-bestyrelsen på Røsnæs. lørdag 19. september (fra klokken 14) har borgergruppen Nej til Motorvej på Røsnæs åbent debatmøde i Røsnæs forsamlingshus, hvor det rapportmateriale, som Vejdirektoratet styrer, også lægges frem.

- På nationalt plan er der udpræget enighed om, at der er behov for en Kattegatforbindelse for at sikre den nødvendige mobilitet med særlig fokus på uddannelse, dækning af erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft og et mere lige Danmark. Men her stopper enigheden, siger Malene Grandjean - og tilføjer:

- For hvor skal en Kattegatforbindelse placeres, og hvem skal have glæde af den - eller med andre øjne - belastes af den?

- Som naturelsker og ambassadør for øget bosætning og turisme kan jeg absolut ikke forestille sig, at en Kattegatforbindelse skal ud over Røsnæs med en motorvej, der flækker den skønne halvø. Men jeg kan heller ikke forestille mig, at man som borger i Kalundborg Kommune ikke har en klar interesse i at få forbindelsen til kommunen til fordel for blandt andet uddannelses- og erhvervslivet:

- Når uddannelses- og erhvervslivet understøttes gennem en infrastruktur, der øger mobiliteten, så har det også afsmittende effekt på forretningslivet, foreningerne og bosætningen, siger Malene Grandjean - og fortsætter:

- Skulle en Kattegatforbindelse blive etableret fra Sjællands Odde, kan det bidrage til at gøre vores kommune til en geografisk blindtarm.

Kattegatforbindelse (og Røsnæs) har i mange omgange været diskuteret i Venstres bestyrelse på Røsnæs:

- Her er vi stort set enige om, at Kattegatforbindelsen på mange måder vil kunne bidrage til en positiv udvikling for hele Kalundborg Kommune, men også, at vi selvfølgelig ikke kan støtte en linjeføring tværs gennem Røsnæshalvøen, der vil ødelægge den unikke natur.

- Men jeg siger helt klart ja-tak til en Kattegatforbindelse for at sikre den fortsatte udvikling af kommunen. Af mange grunde:

* Flere unge fra hele Danmark kan få øje på Kalundborg som uddannelsesby - eksempelvis få øje på, at man kan læse til maskiningeniør i Kalundborg og være bosat i Århus.

* Man som bosiddende i Kalundborg Kommune kan blive boende selvom man får arbejde i Silkeborg.

* Skabe et gunstigt samarbejde mellem infrastrukturen til lands og til vands med afsæt i vores industrihavn.

* Vi som kommunen med den største erhvervsklynge på Sjælland uden for København skaber de nødvendige betingelser for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, så vi også i fremtiden har et blomstrende erhvervsliv.

* Flere virksomheder og uddannelser vil etablere sig i Kalundborg.

* Kalundborg opnår en central placering i Danmark midt mellem nationens to største byer.

Lige nu er de indledende forundersøgelser godt i gang. Først senere skal Folketinget tage stilling til en VVM-undersøgelse. En sådan undersøgelse skal - i givet fald - stadig indeholde flere linjeføringer, altså forskellige alternative udgaver af en Kattegatforbindelse. I de indledende undersøgelser og analyser tages højde for særlige naturområder (Natura 2000). Områder, der er en del af på Røsnæshalvøen. Og først, når en VVM-undersøgelse er færdig, r træffes endelig beslutning på Christiansborg om, hvorvidt man ønsker at igangsætte dette store anlægsprojekt, og hvilken af de undersøgte muligheder, man ønsker realiseret, siger Malene Grandjean.