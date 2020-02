Laila Lyng Madsen: - Hovedgaden er et strøg, vi fortsat skal have fokus på, da det kan være førstehåndsindtrykket, man får af byen. Privatfoto

V: Der er brug for flere byggegrunde i Høng nu

Kalundborg - 04. februar 2020 kl. 18:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gang i udviklingen i Høng. De fleste grunde er solgt og ved at være bebygget på Tjørnens Kvarter mellem Høng og Finderup. Så vi må allerede nu henstille til kommunen om at komme i gang med at gøre klar til flere grunde i Høng.

Ordene kom fra Laila Lyng Madsen, formand for Venstre i Høng, på partiforeningens generalforsamling. Laila Lyng Madsen fortsatte:

- Områderne er lagt ud, men skal gøres klar til udstykning. Snart kommer der også gang i byggeriet af en ny social institution og der, ved siden af, er der plads til parcelhusgrunde, og der er også område til tæt lavt byggeri. Så kommune - vil vi gerne have nye borgere til at flytte til, så skal der også være mulighed for at få en bolig.

Den lokale V-formand berørte også et igangværende byggeri, der har skabt masser af debat de seneste år i Høng:

- Hallen - eller Kultur og Bevægelsesparken - er ved at tage form. Det bliver spændende i løbet af et års tid at kunne tage den i brug, sagde Laila Lyng Madsen.

- I Høng er der ved at komme ideer ind til brugen af den million, som Høng fik fra "få det fikset" puljen. Der er kommet ni gode forslag. For et par uger siden blev holdt møde, hvor forslagene blev fremlagt, nu arbejdes der videre mod en endelig beslutning 10. marts om, hvilke forslag, der skal udføres. Alle i Høng er velkomne til mødet 10. marts, og det er dem, der møder op, der kommer til at beslutte, hvilke projekter der skal støttes.

Laila Lyng Madsen har i sin fotrma dsberetninger ofte berørt Hovedgaden i Høng. I år var ingen undtagelse:

- Hovedgaden er et strøg, vi fortsat skal have fokus på, da det kan være førstehåndsindtrykket, man får af byen. Det ser ud til, at der er flere boliger på vej, som vi også har været med til at ønske. Det kommer til at gøre Hovedgaden mere levende og vise Høng som en mere levende by. Man skal gerne kunne se og fornemme det engagement og virkelyst, der er i byen. Høng er en by med et godt handelsliv og mange gode foreninger og aktiviteter. En by, der er god at bo og leve i. Det skal man også kunne se, fastslog V-formanden.

Laila Lyng Madsen berørte årets Folkemøde Kalundborg i Høng, som finder sted 29. august i og rundt om Høng Centret:

- Nu er der blevet oprettet en forening bag folkemødet. De først fem år har folkemødet kørt som et privat initiativ drevet af John Højbusk. Høng og Folkemødet skylder John stor tak for den store indsats, han har lagt i at få en stor aktivitet for byen drevet i gang.

Formanden glædede sig over, at »Kalundborg kommune er en veldrevet kommune med penge i kassen, så der ikke skal foretages fyringer eller andre hovsa løsninger, hvis der opstår noget uforudset i kommunen«:

Og så fortsatte Laila Lyng Madsen:

- Der er dog hele tiden udfordringer. Senest hører vi, at en for stor del af de unge, der går i folkeskolerne i kommunen, ikke opnår karakterer fra 9. klasse, så de kan komme videre i uddannelsessystemet. Det er bare så vigtigt, at både de unge, deres forældre, skolen og politikerne i fællesskab sætter fokus på, at de unge får muligheden for at få lært elementære færdigheder i dansk og matematik, så de kan komme videre og få en uddannelse. Men vi skal passe på i debatten ikke at få talt folkeskolen ned. Vi har en god folkeskole med mange dygtige lærere og elever, der arbejder ihærdigt - og så er der nogen, som skal have et ekstra hånd for at nå med videre.

