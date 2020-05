Se billedserie Butikkerne i Vores Kalundborg kan se frem til at skulle indløse 38 gavekort på hver 300 kr. Foto: Ulrik Reimann

Send til din ven. X Artiklen: Uventet corona-støtte: Julefrokost konverteret til gavekort til byens butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uventet corona-støtte: Julefrokost konverteret til gavekort til byens butikker

Kalundborg - 11. maj 2020 kl. 17:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange af butikkerne i Kalundborg er økonomisk pressede oven på den lange coronakrise, som har lagt en dæmper på kundernes lyst til at svinge dankortet. Nu lysner det imidlertid mere og mere i takt med at færre og færre personer bliver smittede og myndighederne derfor åbner for en tilbagevenden til en hverdag, som mere ligner den, vi kendte før begyndelsen af marts hvor store dele af Danmark gik i dvaletilstand.

Der er stadig restriktioner, som butiksindehaverne og kunderne skal overholde, men for nylig dukkede der en rigtig dejlig og overraskende ordre op hos Vores Kalundborg, hvor marketingkoordinator Anita Winther blev bedt om at skaffe 38 gavekort på hver 300 kroner til byens butikker.

Bag ordren stod Vuggestuen Toppen og den integrerede institution Eventyrhuset. De holder begge til på Klosterparkvej.

Pædagogisk teamleder på Vuggestuen Toppen, Asta Maria Salomonsen, fortæller, at de 22 gavekort til hendes institution faktisk var julegaven og julefrokosten fra sidste år. Der blev nemlig pludslig indkøbsstop op til jul, og derfor fik medarbejderne glip af denne faste juletradition. I stedet for var der lagt op til en hyggelig komsammen i marts, men så kom coronapandemien i vejen.

- I stedet for at udskyde arrangementet endnu en gang, så foreslog medarbejderne, at de fik et gavekort til byens butikker i stedet for. De ved godt, at de handlende er pressede, men via gavekortene kan de støtte op om de lokale butikker.

Marketingkoordinator Anita Winther siger, at butikkerne mere end nognesinde har brug for omsætningen, så hun er meget glad for, at institutionsmedarbejderne på den måde er med til at bakke butikkerne op.