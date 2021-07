Se billedserie Suzanne Baadsgaard (i midten) og Jan Hyldal synes ikke, at der skal bygges boliger i Klosterparken, som et flertal af kommunalbestyrelsen i Kalundborg ønsker. Foto: Aske Hald Knudstrup

Utilfredse borgere samler underskrifter imod storstilet byggeprojekt

Kalundborg - 17. juli 2021 kl. 13:15 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Den ældre dame rynker først lidt på næsen.

- Jamen, hvad er det, I vil have, at jeg skriver under på, spørger hun.

Da Suzanne Baadsgaard får forklaret, at det drejer sig om en protest imod, at Kalundborg Kommune vil bygge otte tre-etagers huse i Klosterparken, hvor der i dag er grønt område, griber damen hurtigt kuglepennen.

- Arh, det er sgu synd. Det vil jeg ikke have, siger hun.

Samme slags reaktion fik Suzanne Baadsgaard og Jan Hyldal flere gange, da de lørdag eftermiddag var ude og samle underskrifter ind på Kordilgade i Kalundborg.

Parret er en del af den 10-personers gruppe, som online og fysisk samler underskrifter ind under titlen 'Nej tak til boligprojekt Midtbyen/Klosterparken'.

- Vi håber helt klart, at beslutningen udskydes til efter kommunalvalget. For så får det lov at blive et emne i valgkampen, siger Jan Hyldal.

Jan Hyldal fortæller, at han har meldt sig ud af Socialdemokratiet efter 54 års medlemsskab, blandt andet i protest mod partiets opbakning til projektet i kommunalbestyrelsen.

Underskrifterne bliver primært samlet ind for at protestere mod de førnævnte otte huse i Klosterparken, men gruppen har også lavet en indsigelse mod det generelle projekt, der er et storstilet samarbejde mellem Kalundborg Kommune og AP Pension.

Forud for lørdagens indsamling havde over 700 personer skrevet under, det tal steg med knap 100 i løbet af dagens knap tre timer lange indsamling.

Hvem er målgruppen? Det er ikke alle, som der bliver stoppet på gaden denne dag, som ønsker at skrive under.

De fleste, virker det til, fordi de ikke bor i Kalundborg eller tror, at Suzanne Baadsgaard prøver at sælge et telefonabonnement. Enkelte får dog nævnt, at området »ikke bliver brugt til noget alligevel«, så de ser ikke noget videre problematisk med planerne.

Suzanne Baadsgaard og Jan Hyldal har dog godt held med at få flere til at stoppe op i solen og skrive under.

De forventer begge to, at byggeplanerne bliver et stort tema til november, når der er kommunalvalg. De vil gerne være med til at udvikle centrum af Kalundborg, men der er ikke videre forståelse for planerne.

- For det første er det kunder i AP Pension, der har førsteret. For det andet, hvem er så målgruppen overhovedet? Det savner vi svar på, siger Suzanne Baadsgaard.

De frygter, at byggeriet vil generere mere trafik på den i forvejen travle Klosterparkvej, og at centrum vil mangle p-pladser.

Og opbakning har de i hvert fald fra et ældre ægtepar, der knap nok behøver at modtage Suzanne Baadsgaards velforberedte salgstale.

- Vi håber, at det hjælper, siger kvinden.