Se billedserie Line Kongsted og Maria Gjedsted håber, at mange vil løbe eller gå med søndag den 5. maj klokken 13. Foto: Jokum Tord Larsen

Unikt løb for første gang i Kalundborg

Kalundborg - 10. april 2019 kl. 11:16 Af Eva Lyng Johansen

For to år siden så fotograf Line Kongsted for første gang en live-transmission fra løbet Wings For life World Run, og hun fandt løbet meget fascinerende.

- Mange løb handler jo om at man skal løbe længere og længere. Her fylder det sociale meget mere, og alle kan deltage, siger hun.

Overskuddet fra løbet går ubeskåret til forskning af rygmarvskader.

Line Kongsted arrangerer løbet sammen med Maria Gjedsted.

Forleden var de ude at løbe ruten igennem og teste appen der skal løbes med.

- Vi elsker begge at løbe, og håber at vi kan inspirere nogle glade mennesker til at komme med ud og løbe eller gå sammen med os den 5. maj. Følelsen, af at løbe samtidig med over hundredetusinde andre løbere verden over, kommer til at være fantastisk. Derudover er det meget givende at kunne være med til at hjælpe alle de mennesker, der er ramt af rygmarvskader, siger Maria Gjedsted.

Der er ingen fastlagt distance, og det er ens eget tempo, der bestemmer hvor langt man kan og vil løbe eller gå på dagen. Så alt efter hvor hurtigt man løber, kan man måske nå op på 5, 10, 20, 30 kilometer eller mere.

- Sidste års vinder løb 89 kilometer, fortæller Line Kongsted.

Ruten er en flad fire kilometer rundbane med udsigt til vandet på størstedelen af ruten, som starter i Havneparken i Kalundborg, og går langs vandet forbi lystfiskerhavnen og Gisseløre Strand og retur til Havneparken.

Wings For Life World Run er et socialt løb for alle. Både for dem der vil ud og gå en rask tur, løbe langsomt eller løbe stærkt. Barnevogne, klapvogne og løbevogne er også velkomne på ruten. Arrangørerne vil sørge for masser af god stemning og liv i havneparken samt lidt forfriskninger.

For at deltage i løbet i Kalundborg skal du have en smartphone. Man deltager ved at gå ind på Wings For Life World Run's hjemmeside, hvor man tilmelder sig Kalundborg App run, henter Wings For Life World Run appen ned på sin smartphone før løbet, og møder op på dagen i havneparken i Kalundborg. Kom i god tid før løbet, som starter præcis klokken 13.

Tidtagningen foregår i appen. Der er ingen mållinie, men i stedet en virtuel mållinjebil, som starter med at »køre« præcis 30 minutter efter start, med en starthastighed på 14 km/t som derefter stiger stille og roligt, indtil den sidste løber er blevet indhentet.

I blandt andet Polen bliver der brugt rigtige biler som mållinjebil, og det ofte sportstjerner som kører bilen.

- Vi håber, at vi kan livestreame fra nogle af de andre løb på storskærmen i Havneparken, siger Line Kongsted.