Send til din ven. X Artiklen: Unikt forskningscenter på verdensniveau til Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unikt forskningscenter på verdensniveau til Kalundborg

Kalundborg - 23. juni 2020 kl. 09:14 Af Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forskningscenter skal styrke Kalundborgs position på det bioindustrielle område for på den måde at styrke det samlede produktionsdanmark.

Det er ganske enkelt fantastisk og helt vildt, at vi i Kalundborg får et uddannelses- og forskningscenter indenfor anvendt bioteknologi, som betyder, at Kalundborg fastholder status som verdens førende på området.

En begejstret borgmester, Martin Damm, kommenterer myheden om, at et samarbejde mellem forskning og industri i Skandinaviens største bioindustrielle klynge er på vej i Kalundborg, og som i høj grad vil styrke produktionsdanmark.

Der er tale om et byggeri på 120 millioner kroner på Stejlhøj ved siden af Absalons kæmpeprojektet, og bevillingen vil skabe rammer og indhold for et forsknings- og uddannelsesprogram i Kalundborg, der skal tiltrække studerende på kandidatniveau fra ind- og udland.

Ambitionen er at styrke Kalundborgs position på det bioindustrielle område for på den måde at styrke det samlede produktionsdanmark. Arbejdet påbegyndes i 2021, og AP Ejendomme kommer til at stå for opførelsen af byggeriet. De første studerende vil påbegynde projektarbejdet i starten af 2022.

Kalundborg er Skandinaviens største bioindustrielle klynge, internationalt anerkendt for industriel bæredygtighed og cirkulær produktion og hjemsted for flere end 5.000 industriarbejdspladser fordelt på en række af Danmarks største virksomheder.

Imidlertid er klyngen udfordret af en begrænset tilstrømning af nyuddannede specialister og mangel på forskningsinfrastruktur. Kalundborgs beliggenhed, en times kørsel fra Odense og København, kan være en barriere, som gør det vanskeligt at tiltrække og fastholde en kvalificeret arbejdsstyrke.

Et nyt uddannelses- og forskningsprojekt skal bidrage til at ændre dette forhold. Det skal tiltrække nye studerende og tilføre innovationskraft og bæredygtige løsninger på konkrete problemstillinger i virksomhederne og derved styrke industri 4.0-transformationen og grøn omstilling i produktionsdanmark.