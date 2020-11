Unik udstilling

- Det er et specialværksted for udviklingshæmmede borgere - mange af dem med synshandicap. Borgerne sidder dagligt og arbejder bl.a. med keramik og laver de skønneste sager. Kunstnerhuset har fået lov at udstille et udpluk af de unikke ting, oplyser Jeanette Krusbæk.