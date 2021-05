Unibio får ny direktør

Danske Unibio, der producerer bæredygtigt foderprotein og har sin udviklingsafdeling i Kalundborg, får ny direktør. Den nye direktør, der overtager efter Henrik Busch-Larsen, er amerikanske David Henstrom. Han kommer fra den amerikanske virksomhed Cargill og skal hjælpe Unibio med at ekspandere over hele verden.

David Henstrom forventes at tiltræde i slutningen af juni. Henrik Busch-Larsen, der har været i spidsen for Unibios rejse fra fire medarbejdere til 40, vil stadig være involveret i Unibio som bestyrelsesmedlem og en af virksomhedens største ak­tionærer.

- Vi er kommet til et punkt i Unibios udvikling, hvor der er behov for en række kompetencer for at tage virksomheden til næste trin. David har en utrolig spændende baggrund, der supplerer Unibios fremtidige udviklingsområder godt. Jeg er meget glad for, at David vil tage stafetten videre, siger Henrik Busch-Larsen i en pressemeddelelse.