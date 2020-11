Ungt mennesker med »stort hjerte« får årets handicappris

Mange genkender måske den unge kvindes navn fra foråret, hvor hun tog initiativ til at starte SBI LykkeLiga i Svebølle for at give børn med særlige behov mulighed for at spille håndbold med ligesindede.

- En af grundende til, at Katrine indstilles til denne pris, er, at det er så fantastisk, at et ungt menneske på blot 22 år har så stort et hjerte og vil være med til at gøre en forskel for andre. Og det har hun så sandelig gjort, skriver OLD SBI - Støtteforeningen for Svebølle Idrætsklub, der har indstillet den 22-årige til prisen, der gives til en eller flere personer, en organisation eller forening, der har gjort en forskel indenfor handicapområdet.