Se billedserie De fire unge fotograferet på Gisseløre - bevæbnet med grej til affaldsfangst. Fra venstre Julie Bang Nielsen, Camilla Roeslund Pedersen Gustav Gundersen (bagest) og Andreas Bugge Nielsen. Fotos: Claus Sørensen

Ungt firkløver tager skraldet

Kalundborg - 08. februar 2021 kl. 07:37 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

De fire unge har falkeblikke.

De stiller skarpt på affald. Affald, der smides i naturen. Affald, der smides i byen.

Vi møder dem på Gisseløre. En kold kold vinterdag.

Deres kløer er gribetænger til affald.

Det, der begyndte som et gør-en-god-gerning og hjælp børn i Syrien, har for de fire udviklet sig til et projekt med stor rækkevidde.

De fire, som alle er elever på Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg, gør sig nu til spydspids for at få flere til at stille skarpt på affalds­forureningen i byen og i naturen.

Alle fire har fået øjnene op for, hvor slemt det står til med affald, der smides her, der og alle vegne. Nu vil de gerne være med til at åbne andres øjne for problemet også.

- Folk er ofte nogle grisemikler, når de færdes rundt om, siger en af de fire, Julie Bang Nielsen.

- Ja, de smider bare alt muligt affald, der hellere skulle ende i skraldespanden med det samme, supplerer Camilla Roeslund Pedersen.

- Plast, pap, madspild, mundbind og cigaretskod og snusposer i massevis, lyder det fra Gustav Gundersen og Andreas Bugge Nielsen.

De fortæller, at det blev til 12 kilo affald på halv­anden time, da de bevæbnet med gribetænger og affaldssække sate sig for at samle affald på og omkring stationen i Kalundborg.

Senere har de unge været på Gisseløre for at samle affald i naturen. Også der var der alt for stor fangst.

Jamen, det er jo helt galt, var de enige om, da de havde været i sving de to gange. Og så satte de sig for at gøre et her-og-nu-projekt til et fremtidsprojekt. Til noget, der skal fortsætte.

Selv vil de i hold og og to fortsætte med at samle affald - mindst én gang hver uge. Plus på de gåture, de skal på i forbindelse med skoledagene i øvrigt.

Vi går langs kysten og kigger efter affald, mens vi i bidende kulde får en snak om det, de gerne vil.

Det skinner tydeligt igennem, at de alle fire har fået ekstra stor forståelse for, hvor meget det betyder, at der ikke smides affald, og at alle er opmærksomme på ikke at smide ting fra sig rundt omkring,

- Derfor vil vi gerne, at der kommer meget mere fokus på vores affaldsforurening i hele Kalundborg Kommune, siger de.

Hvordan de vil skabe opmærksomhed, det er de i gang med at drøfte sammen med deres vejledere og lærere på Specialcenter Sigrid Undset, hvor de går på STU-linjen: Centrets voksenskole.

Næste skridt bliver måske at henvende sig til politikerne. Borgmester Martin Damm skal næppe blive overrasket, hvis de fire elever henvender sig til ham, udstyrer ham med gribeklo og sæk og inviterer ham med på en lille tur.

På skolen rustes alle elever på voksenlinjen til efter 9. og 10. klasse at ruste sig til at klare sig og glide ud i voksenlivet. De undervises i matematik, dansk, engelsk og samfundsfag.

- Vi mærker tydeligt den motivation, der sker i forbindelse med affaldsprojektet. Her er en praktisk opgave, som samtidig giver anledning til at få en god debat og reflektere over tingene. Det skaber øget motivation, sammenhold og fællesskab, fortæller praktikvejleder Claus Thilkjer Eriksen.

Projektet giver en anden tilgang til undervisningen, samtidig med, at det rækker ud i hverdagslivet og i høj grad giver mening og gør en forskel for naturen.

Tag nu for eksempel alt det affald, det må en tilfældig dag flød med på stationen.

- Blandt det store mængder plast, der flyver rundt. Meget af det blæser i havnen, ryger dermed ud i fjorden, og så er det pludselig ude i fødekæden med slem forurening og skade til følge, påpeger Claus Thilkjer Eriksen og lærerkollegaen Lonni Hansen.

Står det til Camilla , Julie, Gustav og Andreas, så skal hver af os blive bedre il at smide affald, der hvor affald skal smides: I papirkurven. I skraldespanden. Ikke i naturen og ikke i byen.