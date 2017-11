Se billedserie Mathias Christensen og Lasse Zastrow står bag på NightPilot.dk, som går i luften den 1. december og som skal give unge et overblik at nattelivets tilbud. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Unge vil gøre det nemt at gå i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge vil gøre det nemt at gå i byen

Kalundborg - 29. november 2017 kl. 11:35 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to venner Matias Christensen og Lasse Zastrow fra Svebølle står bag hjemmesiden NightPilot.dk, som nemt kan give unge mennesker mellem 18-25 år et overblik over nattelivets tilbud.

De to 20-årige synes selv, at det er svært at skaffe sig et overblik, fordi det kræver, at man tjekker mange forskellige Facebooksider ud. Derfor har de oplevet, at byture bliver dyre og skuffende.

- Nogle gange opdager man så bagefter, at der havde været en koncert et sted, som man egentlig gerne ville have været til, siger Matias Christensen.

Derfor satte de to sig for skabe en hjemmeside, som hurtigt kan give et overblik over diskotekernes tilbud, kunstner og events. Til at begynde med fokus på Vestjælland med Dansebar i Roskilde, Veto i Slagelse, Club Harlekin i Holbæk og diskotek Shooters i Kalundborg.

- Vi kommer selv fra lokalområdet, så vi kender stederne og målgruppen, siger Lasse Zastrov.

Ofte bliver de unges bytur planlagt på selve aftenen og med en vis mængde alkohol i blodet.

- Derfor skal det være så nemt som muligt at danne sig et overblik, siger Matias Christensen.

For brugerne er det gratis at bruge hjemmesiden. Det er diskotekerne som betaler noget for samarbejdet med Nightpilot, som til gengæld giver diskotekerne synlighed, så de kan få flere kunder.

Tilbud som drinks, fri garderobe, koncerter og andre events skal fremgå af hjemmesiden.

Matias Christensen blev færdig som HHX-student ved Allikelund Gymnasium sidste år, og han er i gang med et sabbatår. Lasse Zastrov har også gået på Allikelund Gymnasium og er nu souschef hos Normal.

De to har været på iværksætterkursus i Ringsted, som var givtigt.

De unge har selv lavet hjemmesiden med gode råd fra en programmør. Derudover vil de også bruge Instagram, Snapchat og Facebook.

Nu skal de ud på ungdomsuddannelserne og fortælle om NigthPilot.dk til de unge, som går i luften den 1. december.

- Vores mål er at NightPilot.dk er det første unge går ind på, når de skal i byen, siger Lasse Zastrow.