Unge studerende med til at skabe studenterhus

Blandt andet er Symb ved at udvikle Symb Students ifølge sekretariatsleder Louise Kolbjørn. Symb Students skal munde ud i en række grupper af studerende, som selv arrangerer forskellige events og aktiviteter. Målet er at skabe et levende studenterhus i Symb. Arbejdet med de studerende er en del af den rammeaftale, som Symb og Kalundborg Kommune har indgået for 2021.

- Symb arbejder på at samle os studerende og sammen med os lave flere sociale aktiviteter. Symb er et fedt sted. Og det er et super godt initiativ for os internationale studerende. Så jeg er glad for at være en af ambassadørerne og bidrage til at udvikle et miljø for studerende i Kalundborg, fortæller hun.