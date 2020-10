Se billedserie I går eftermiddags kunne de unge fra Y-camp slå dørene op til en helt ny butik i Kordilgade, hvorfra de fremover vil sælge socialøkonomiske varer. Foto: Per Christensen

Unge slår dørene op til ny butik

Kalundborg - 13. oktober 2020 kl. 10:51 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

De unge fritidsjobbere fra den socialøkonomiske virksomhed Y-camp stod klar med kaffe til de handlende mandag eftermiddag, da dørene blev slået op til butikken Thumps up-shop i Kordilgade.

Herfra vil de unge i fremtiden sælge socialøkonomiske varer fra hele landet lige fra træ- og lædervarer, honning-, strik- og smykkevarer til unika og læskedrikke.

Og omkring 20 nysgerrige personer stak hovedet ind i forretningen mandag eftermiddag for at kigge på de mange varer.

De unge fra Y-camp har blandt andet indgået en aftale med webshoppen køb-socialt.dk, og mandag var stifteren af webshoppen Trine Uldall på besøg fra København.

Butikslokalet kommer også til at fungere som et udstillingsvindue for de ydelser, som de unge i Y-camp tilbyder, hvad enten det er at gøre rent og rydde op på en virksomheds lager, udbringe varer eller hjælpe med havearbejde.

- Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, folk var forbavsede over, at unge er i stand til at åbne en butik, fordi der er mange opgaver forbundet med det, fortæller Henrik Lykke, der er formand og stifter af Y-camp.

Fem af de unge fra Y-camp kommer til at have det som deres fritidsjob at betjene den nye butik.

Den socialøkonomiske virksomhed Y-camp blev skabt i 2019 som et samarbejde mellem en gruppe unge fra Klosterparkvej og det boligsociale projekt Tryghed og Trivsel og har som koncept, at de unge skaber egne fritidsjob ved at tilbyde virksomheder og private fleksible serviceydelser uden fast binding eller ansættelse. Og nu også i regi af egen butik.